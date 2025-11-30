AKTUELNO

Brushalter i crna čipka u prvom planu: Ana Ivanović nakon razvoda uživa u noćnom provodu u Beogradu, a na njen izgled niko nije ostao imun (FOTO)

Izvor: Blic, Foto: Instagram.com ||

Ana Ivanović objavila je fotografije iz noćnog provoda u Beogradu i odmah izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Na sebi je imala moderno stilizovanu kombinaciju - brusthalter u prvom planu, preko koga je nosila crnu mrežu ukrašenu cirkonima, dok su dole bile elegantne crne pantalone koje su upotpunile ceo izgled.

Mreže su se usijale čim je fotografija objavljena, a komplimenti su se nizali jedan za drugim. "Prelepa i elegantna", "Stil za desetku", "Ana blista kao nikada" - bili su samo neki od komentara oduševljenih pratilaca.

Foto: Instagram.com

Pojava Ane Ivanović u Beogradu nije prošla nezapaženo i ponovo je dokazala da je jedna od najstilizovanijih žena.

Foto: Instagram.com

Ana Ivanović je još pre braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, od kog se nedavno razvela, uložila ogromnu sumu novca u privatan biznis koji je razvila u Krčedinu.

Naime, kako se pisalo, Ana Ivanović je tada u biznis uložila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije pre braka s fudbalerom.

Meštani su potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao je komšija i dodao da se imanje vodi na oca teniserke.

Foto: Instagram.com

Bastijanu se tada Krčedin dopao, te je tada predložio Ani da tu naprave kuću. Do toga nije došlo, ali je voćnjak i te kako napredovao.

Cela plantaža od 125 hektara je zaštićena od vremenskih neprilika, svako drvo je kao pod konac.

Autor: N.B.

