Drama na aerodromu! Barbara Bobak i Sloba Radanović celu noć zaglavljeni, ona uslikala pevača: Ne daju nam da jedemo

Pevač Sloba Radanović biće deportovan danas za Srbiju nakon što je juče ceo dan bio zaglavljen na aerodromu, a zajedno sa njim i pevačica Barbara Bobak sa svojim bendom.

Barbara i Sloba redovno su se oglašavali na Instagramu, a ona je u jednom storiju otkrila da nemaju mogućnost da uzmu hranu, te je navela da su u zatvoru.

Naime, Barbara je odgovarala na pitanja pratioca, a neko ju je pitao zbog čega ne uzmu hotel na aerodromu kako bi prespavali.

"Ne daju nam pasoše, ne daju nam da jedemo, sigurno će nam dati hotel. Ljudi, ja sam u zavoru, ne znam šta vama nije jasno", rekla je ona.

Folerka je u jednom trenutku snimila i Slobu koji je sve vreme sedeo i gledao u telefon.

"Nije pored mene eno ga tamo jedno 10 metar od mene", odgovorila je na pitanje da li je Radanović pored nje.

Inače Sloba je otkrio da su dobili zabranu izlaska i da mora da otkaže nastup u Švedskoj.

"Društvo, definitivno ništa od nastupa u Getebergu večeras, ostajemo na aerodromu, ne možemo da izađemo sa aerodroma uopšte. Dobili smo zabranu izlaska ne možemo bukvalno da mrdnemo odavde, ovde su nas smestili, ovde spavamo. Ne možemo ni da se vratimo u Srbiju letom koji nam je bio zakazan sutra u Malmeu, nego moramo da se vratimo u Srbiju iz neke zemlje koja nije u Šengenu, sutra ćemo da vidimo kako uopšte možemo da se vratimo u Srbiju i da li možemo, a večeras spavamo ovde. Nije do nas ništa, mi smo sve ispoštovali, sve papire smo imali i celu dokumentaciju, jednostavno organizator nije na nekom spisku u nekom migracionom zavodu, nemam pojma i zbog toga ne možemo da uđemo u Švedsku, tako da eto da znate" - rekao je Sloba.



Autor: N.B.