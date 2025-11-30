Moja ćerka je bila očajna jer joj sin ima autizam: Maja Odžaklijevska o bolnoj temi, otkrila šta ju je spasilo

Pevačica Maja Odžaklijevska ima dve ćerke - Andreu i Teu, koja ima sina kojem je ustanovljen autizam. Maja se posvetila ćerki i unuku, a sada je otvorila dušu o bolnoj temi i veri.

Maja je istakla koliko je njena vera u Boga jaka, te je pričala da je uvek tešila i savetovala svoju naslednicu da ne očajava zbog situacije u kojoj je njen unuk.

- Moja Tea je očajno primila vest da je Luka oboleo od autizma i onda sam ja pokušavala da joj kažem da Bog sigurno ima neki plan, da će on pomoći da to bude kako treba. Kaže: "Majko, majko, Bog me je napustio", rekoh: "Nije, sine, nijednog trenutka, videćeš, sve će doći na svoje"... Prosto čovek mora da ima strpljenja za život", priča pevačica u emisiji oca Predraga Popovića.

Ona je naglasila da život nije uvek savršen, već da svaki čovek ima uspone i padove.

"Život nosi uspone i padove. Kada vi ne biste živeli ovaj život onako kako vam je propisan da kažem, vi ne biste imali razloga ni da živite. Prvo što ste stvoreni, znati koja je privilegija doći na ovaj svet.. Došli ste na ovaj svet, oplemenite svoj život da vam lakši život bude, ali ne zabravite nijednog trenutka da će biti iskušenja, jer to su knjige...", smatra ona.

Kako je dodala, uvek se radovala i boli i tuzi, ali i istakla da je ljubav nikada nije napustila.

"Ja sam se radovala i muci. Svako iskustvo je veliko i ja sam zahvalna na svakom, nije lako, nekada osetim očaj, nekada vapaj se izrodi... Ali dokle god imate ljubav u sebi, to znači da je Bog prisutan", poručila je.

Autor: N.B.