Ovako izgleda kuća Slobe Radanovića: Sve blista od luksuza, a tek da vidite dvorište (FOTO)

Sloba Radanović zaglavljen je na aerodromu u Švedskoj već dva dana, a pevač jedva čeka da dođe u Beograd kako bi bio sa svojom porodicom i uživao u toplini svog doma.

Sloba Radanović od juče od 8.30 časova nalazi se na aerodromu u Geteborgu, a kako smo saznali sa ovog aerodoram ima danas let za Sarajevo, pa kolima stiže za Beograd.

U Beogradu u vili ga čeka porodica, a podsetimo, Radanović je već nekoliko meseci renovirao dom.

Inače, kako su mediji pisali, Sloba je za renoviranje vile u Beogradu dao oko 500.000 evra. Imanje se prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana

Podsetimo, Sloba Radanović se od juče ujutru nalazi zaglavljen na aerodromu u Geteborgu.

"Društvo, definitivno ništa od nastupa u Geteborgu večeras, ostajemo na aerodromu, ne možemo da izađemo sa aerodroma uopšte. Dobili smo zabranu izlaska ne možemo bukvalno da mrdnemo odavde, ovde su nas smestili, ovde spavamo. Ne možemo ni da se vratimo u Srbiju letom koji nam je bio zakazan sutra u Malmeu, nego moramo da se vratimo u Srbiju iz neke zemlje koja nije u Šengenu, sutra ćemo da vidimo kako uopšte možemo da se vratimo u Srbiju i da li možemo, a večeras spavamo ovde. Nije do nas ništa, mi smo sve ispoštovali, sve papire smo imali i celu dokumentaciju, jednostavno organizator nije na nekom spisku u nekom migracionom zavodu, nemam pojma i zbog toga ne možemo da uđemo u Švedsku, tako da eto da znate" - rekao je Sloba.

Njegova supruga Jelena Radanović,otkrila je kako Sloba provodi vreme na aerodromu.

- Sloba je nervozan jako. Neće ići u Švedsku. Mislim da će ih deportovati sutra za Srbiju. Ne znam šta se desilo. Oni imaju razne dozvole, povratne karte. Rekli su im da im neće lupiti zabrane za evropsku uniju, jer je sve u redu, al i da ih neće pustiti u zemlju, jer ipak nešto nije u redu, verovatno organizacija.



Autor: N.B.