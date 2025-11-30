AKTUELNO

Domaći

U ovakvom izdanju je još niste videli: Naša pevačica sakrila lice bez šminke iza naočara, a u ruci nosi tašnu od preko 20 HILJADA EVRA (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Nedelja je dana kada se naši pevači i pevačice vraćaju sa svojih nastupa iz inostranstva pa ih često srećemo na Beogradskom aerodromu.

Danas je naš reporter uslikao pevačicu Milicu Jokić koja je sletela na aerodorom u prepodnevnim časovima.

Ona se pojavila u opuštenom izdanju, crnim dubokim pantalonama, beloj majici, i bundi, a na licu nije imala ni trunku šminke.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Milica je sve vreme nosila naočare za sunce, a sve vreme je bila nasmejana, te je pozirala za medije, a jedna stvar je mnoge ostavila bez teksta.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Naime, ona je nosila čuvenu tašnu Birkinku, crne boje koju je ponosno pokazala svima, a kao što je poznato lista čekanja za ovu tašnu je velika, a cene variraju od 20 do 50 hiljada evra, zavisno od modela torbe koju nosi.

Autor: N.B.

#Birkinka

#Karijera

#Milica Jokić

#Torba

#pevačica

