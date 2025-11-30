AKTUELNO

Neprepoznatljiva! Čuvena pevačica u širokoj jakni i trenerci, lice iskusno sakrila, a svi komentarišu jedan njen postupak (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Na aerodromu „Nikola Tesla“ jutros smo uslikali pevačicu Vesnu Zmijanac u potpuno opuštenom, gotovo neprepoznatljivom izdanju.

Vesna je prolazila kroz hol bez velike pompe, obučena u opuštenom izdanju, dok je lice gotovo u potpunosti sakrila velikim sunčanim naočarama i kapom koju je navukla duboko preko čela.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Pevačica je žurila ka gejtu, noseći lagani prtljag, a kraj nje je sve vreme bila njena prijateljica.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Vesna je odabrala jednostavnu odevnu kombinaciju, široku belu jaknu, karirani šar, bordo pantalone i crne čizme. Iako sakrivena iza naočara i kape, pevačica je delovala dobro raspoloženo, a u jednom trenutku čak je kratko zastala kako bi zapalila cigaretu.

Autor: N.B.

#Izgled

#Karijera

#Vesna Zmijanac

#aerodromn

#pevačica

#trenerka

