IMALI SMO SREĆE ZA RAZLIKU DO SLOBE I BARBARE: Vesna Zmijanac progovorila o putovanjima, priznala šta joj teško pada, a jednu stvar godinama ne menja

U Premijeru vikend specijal se uživo u progoram uključila reporterka Katarina Rogojević sa pevačicom Vesnom Zmijanac.

Na samom startu razgovora Vesna je otkrila da je danas sletela sa nastupa:

- Čula sam šta se desilo Slobi i Barbari, ja moram da kažem da smo mi, moja ekipa i ja imali sreće da smo na vreme sleteli i doleteli, tako da smo lepo radili - rekla je Vesna.

- Moram vas pitati kako uvek uspete da ispratite trendove, uvek ste lepo obučeni sa stilom? - upitala je Katarina.

- Ma ja to šta prvo nađem i dohvatim to obučem, i prijatno mi je u tome, a to mi je najvažnije - rekla je Vesna.

Autor: N.B.