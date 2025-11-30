AKTUELNO

Domaći

IMALI SMO SREĆE ZA RAZLIKU DO SLOBE I BARBARE: Vesna Zmijanac progovorila o putovanjima, priznala šta joj teško pada, a jednu stvar godinama ne menja

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U Premijeru vikend specijal se uživo u progoram uključila reporterka Katarina Rogojević sa pevačicom Vesnom Zmijanac.

Na samom startu razgovora Vesna je otkrila da je danas sletela sa nastupa:

- Čula sam šta se desilo Slobi i Barbari, ja moram da kažem da smo mi, moja ekipa i ja imali sreće da smo na vreme sleteli i doleteli, tako da smo lepo radili - rekla je Vesna.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram vas pitati kako uvek uspete da ispratite trendove, uvek ste lepo obučeni sa stilom? - upitala je Katarina.

- Ma ja to šta prvo nađem i dohvatim to obučem, i prijatno mi je u tome, a to mi je najvažnije - rekla je Vesna.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#Izgled

#Vesna Zmijanac

#nastup

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

NE MEŠAM SE DOK ME NE PITAJU: Vesna Đogani progovorila o porodici, otkrila da li savetuje decu, pa priznala da je u šoku zbog dueta Bajage i Devita

Domaći

MAJKA SAM, IZLETELO MI JE: Jana progovorila o skandalu sa ćerkom, otkrila kako Kristina danas vozi, a evo koju promenu će imati u kući

Domaći

SADA JE SVE JASNO! Evo zbog čega devojka iz Mongolije predstavlja Srbiju na takmičenju MIS UNIVERZUMA: Vesna da Vinča otkrila istinu

Domaći

Doći će red i na mene: Aleksandra Mladenović progovorila o udaji, otkrila šta sprema za svoju publiku pa pomenula kumu Vanju Mijatović

Domaći

Ovo je istina: Sandra progovorila o odnosu sa MC Stojanom, priznala da li su u vezi pa otkrila kada će izbaciti nov album

Domaći

Kada čujem udala se za... Olja Karleuša o uspeh, porodici i nastupima, evo šta ju je najviše šokiralo zadnjih dana