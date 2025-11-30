AKTUELNO

SVE DOĐE I PROĐE, SVE ĆE BITI JUČE: Mirka Vasiljević otkrila kakva joj je bila 2025. godina, priznala šta je poželela od Deda Mrazu, a onda je Marko Jovičić otkrio šta publiku očekuje u seriji NASLEDSTVO

Foto: TV Pink Printscreen

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal sa glumicom Mirkom Vasiljević i Markom Jovičićem.

Mirka je na samo početku razgovora otkrila da li se nada nekom velikom nasledstvu:

- Ne mislim o tome, videćemo kako će to biti- rekla je Mirka.

- Sutra svi da gledaju seriju "Nasledstvo" - rekao je Marko.

- Napokon neka serija gde ima više ženskih uloga, ima od sobarica, do pevačica, od konobarica do advokatica, ima svega, i meni je mnogo drago zbog toga - rekla je Mirka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jako je zanimljiva serija, ljudi će moći da pogledaju i da se zabave lepo. Ja se pojavljujem malo kasnije, ali moje kolege su sve uradili kako treba - rekla je Mirka.

- Mi smo suparnici u seriji, mi smo oboje kuvari u tom hotelu i takmičimo se - dodao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moram da pitam Mirku, kako si? Ne vidimo se toliko često - upitao je Nemanja.

- Dobro sam, nekada se viđamo previše često, nekada manje, ali radi se, bori se - rekla je Mirka.

- Kakva ti je bila ova 2025 godina - upitao je Nemanja.

- Zanimljiva - rekla je Mirka.

- Tubulentna, puna dešavanja - rekao je Marko.

- Ima tu lepih i manje lepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lepe - rekla je Mirka te je otkrila da li njena deca pišu pisma Deda Mrazu:

- Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje. - rekla je Mirka:

- Šta si ti napisala Deda Mrazu? - upitao je Nemanja.

- Samo da bude zdravlja i sreće jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije - rekla je Mirka.

- Najbolje je kada mirno spavate - rekao je Marko.

- Sve prođe i nešto novo dođe - rekla je Mirka.

- Možda je ovo priprema za nešto više i nešto bolje - rekao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

