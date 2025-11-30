AKTUELNO

Novo oglašavanje Slobe Radanovića: Umesto hrane im dali OVO, pevač se nada da će danas doći kući

Sloba Radanović već skoro 30 sati sedi na aerodromu u Švedskoj, odakle će, kako se nada danas stići kući.

Pevač je potvrdio naša saznanja da je jedini način da stigne do Beograda, da sleti u Sarajevo pa nastavi za Srbiju, a onda je otkrio koliko zaposlene na aerodromu boli uvo za sve.

Foto: Instagram.com

-Trebali smo da letimo za Sarajevo u 16 časova nas trojica, ali su bile samo tri karte. Dva naša druga su trebala sada u pola 12 da idu za Istanbul pa za Sarajevo i mi smo trebali karte da pošaljemo na neki mejl, što smo uradili juče. Momci su ustali jutros da ih podsete da treba da ih čekiraju za taj let i oni su rekli "Okej" i let je otišao, a oni ih nisu čekirali. To je toliki bol u preponama, da ne možete da verujete koliko ih uvo boli za sve ovde- priča Sloba i dodaje:

Foto: Instagram.com

- Sad su nama došli i rekli da će bukirati nove letove, pa da će nas da čekiraju za to Sarajevo sad u 16 časova, tako da nadamo se.

On je otkrio i da nisu dobili hranu za sve ovo vreme koje su proveli na aerodromu.

"Dobili smo četkice da peremo zube, a to što nismo dobili da jedemo, to nema veze", rekao je on kroz smeh.

