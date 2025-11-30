NA KORAK DO UDAJE: Mina Kostić progovorila o svom partneru Kasperu, otkrila da im ljubav cveta, pa progovorila o teškom periodu: ZDRAVLJE MI JE BILO OZBILJNO NARUŠENO!

Otvorila prozor svoje duše!

Naredna sagovornica reporterke Katarije Rogojević u ''Premijera vikend specijalu'' bila je pevačica Mina Kostić, koja je progovorila o svom emotivnom životu i misterioznom muškarcu, kojeg prikriva pod pseudonimom ''Kasper.''

Da li tvoja veza opstaje?

- Moja jača polovina, Kasper je sada u Americi, pozdravljam ga ovim putem. Naša priča traje i hvala Bogu da je tako. Mnogi su mislili da je to marketinški trik. Bog je uslišio moje molitve. Bog mi je sve rekao. Svaka čast svima koji poste, ja neću mosti da postim ovaj post. Imala sam jedan zdravstveni problem, bila sam u bolnici.

Je l' tvoje zdravstveno stanje bilo ozbiljno narušeno?

- Da, jeste. Bog mi je pomogao, kao i moja ljubav, moj Kasper.

Da li je onda pravo vreme za svadbu?

- Kada će biti, to ne znam. Međutim, mislim da je vreme za to. Imam pedeset godina, a moj partner četrdeset i pet.

- Čime te je on osvojio?

- Bila sam veoma razočarana u muškarce. Svi do jednog su bili ljubomorni i zavidni, osećala sam se bolje kad sam sama, nego pored njih. Kasper, moj sasašnji momak je vredan, radan, ima veoma lepu boju glasa, fantastično crta. Evo, nacrtao je i mene.

