AKTUELNO

Domaći

JA SAM SEBI NAJBOLJI DEDA MRAZ: Sneki otkrila koja godina joj je bila najteža u životu, a ova stvar joj je bila najbitnija

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Snežanom Sneki Babić.

Na samom startu razgovora Sneki je otkrila kako se oseća sa godinama:

- Volim za sebe da kažem da sam vanvremenska, malo se gledam u ogledalo i kada se vidim, vidim tu Snežanu koju volim i koja mi je bitna, tako da me godine ne zanimaju- rekla je Sneki pa je dodala:

- Danas je bitno biti human, i biti srećna da imaš respetk prema sebi.

Foto: TV Pink Printscreen

Sneki je potom otkrila koja godina joj je bila najteža i najlepša:

- Najteža, pa to su godine kada sam izgubila svoje roditelje, a lepih pa bilo je mnogo - rekla je pevačica i dodala:

- Trudila sam se da mojim najmilijima, mojim roditeljima učinim život lepim i srećnim, da budem dobra ćerka i da budu dobro - reka je Sneki.

Foto: TV Pink Printscreen

Nemanju je zanimalo da li je Sneki kao dete pisala pisma Deda Mrazu i da li se razočarala kada je saznala da Deda Mraz ne postoji:

- Ja sam sebi najveći Deda Mraz, i sebi ispunjavam sve želje. Za novu godinu nastupam u Cirihu, u Hotelu Hilton, gde ćemo pevati od jutra do mraka.

Autor: N.B.

#Godine

#Karijera

#Pesma

#Snežana Sneki Babić

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Samoća je moja druga: Sneki otvorila dušu o svom životu, ispričala da li se plaši samoće, pa počela o karijeri (VIDEO)

Domaći

Na ivici suza! Bilja Jevtić progovorila o smrti majke, otkrila zbog čega nije bila na sahrani, priznala da li joj razdvojenost od supruga teško pada

Domaći

SVE DOĐE I PROĐE, SVE ĆE BITI JUČE: Mirka Vasiljević otkrila kakva joj je bila 2025. godina, priznala šta je poželela od Deda Mrazu, a onda je Marko J

Domaći

OVU PESMU SVOG OCA NIKADA NEĆE PEVATI: Sandra Rešić nikad iskrenija o Ninu Rešiću pa otkrila da li je spremna za AMERIČKU TURNEJU

Domaći

Iskreno o majčinstvu! Kaća Živković progovorila o sinu, otkrila kako se snašla u ulozi majke, pa priznala koliko joj otac nedostaje: Kajem se zbog...

Domaći

''Ćerki ću reći da joj je deda bio legenda'' Marija Ramadanovski progovorila o Džeju, otkrila šta joj se u životu promenilo od njegove smrti: Mislim d