JA SAM SEBI NAJBOLJI DEDA MRAZ: Sneki otkrila koja godina joj je bila najteža u životu, a ova stvar joj je bila najbitnija

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru Vikend specijal sa pevačicom Snežanom Sneki Babić.

Na samom startu razgovora Sneki je otkrila kako se oseća sa godinama:

- Volim za sebe da kažem da sam vanvremenska, malo se gledam u ogledalo i kada se vidim, vidim tu Snežanu koju volim i koja mi je bitna, tako da me godine ne zanimaju- rekla je Sneki pa je dodala:

- Danas je bitno biti human, i biti srećna da imaš respetk prema sebi.

Sneki je potom otkrila koja godina joj je bila najteža i najlepša:

- Najteža, pa to su godine kada sam izgubila svoje roditelje, a lepih pa bilo je mnogo - rekla je pevačica i dodala:

- Trudila sam se da mojim najmilijima, mojim roditeljima učinim život lepim i srećnim, da budem dobra ćerka i da budu dobro - reka je Sneki.

Nemanju je zanimalo da li je Sneki kao dete pisala pisma Deda Mrazu i da li se razočarala kada je saznala da Deda Mraz ne postoji:

- Ja sam sebi najveći Deda Mraz, i sebi ispunjavam sve želje. Za novu godinu nastupam u Cirihu, u Hotelu Hilton, gde ćemo pevati od jutra do mraka.

Autor: N.B.