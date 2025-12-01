GEST KOJI JE ODUŠEVIO BALKAN: Mirza Selimović zarađeni novac od koncerta u Tuzli donirao u DOBROTVORNE SVRHE!

AKTUELNO

Ovaj potez Mirze Selimovića izazvao je snažne reakcije publike, ali i poštovanje šire javnosti!

Mirza Selimović sinoć je, u subotu 29. novembra, priredio nezaboravnu muzičku noć u Tuzli, gde je pred više od 4.000 posetilaca održao koncert koji će se dugo pamtiti.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Prepuna dvorana odzvanjala je hitovima, emocijama i iskrenom povezanošću između izvođača i publike, ali i velikim humanim gestom koji je obeležio celi događaj.

Tokom dvosatnog nastupa, pevač je izveo svoje najpoznatije pesme, a jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bila je posebna izvedba numere posvećene legendarnom Halidu Bešliću, kojom je Mirza odao priznanje muzičaru koji je obeležio generacije.

Publika je svaku pesmu ispratila ovacijama, a atmosfera u dvorani bila je ispunjena energijom, toplinom i zajedništvom. Ipak, ono što je ovu muzičku noć učinilo posebnom jeste činjenica da će sav prihod od koncerta biti doniran deci bez roditeljskog staranja.

Ovaj potez Mirze Selimovića izazvao je snažne reakcije publike, ali i poštovanje šire javnosti.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Uvek sam verovao da muzika ima moć da menja ljude i povezuje nas. Ako svojim radom mogu bar malo doprineti da nečiji život bude lepši, onda je to za mene najveća nagrada - poručio je Selimović nakon koncerta.

Organizatori ističu da su ponosni na činjenicu da je koncert protekao iznad svih očekivanja te da će donacija značajno pomoći ustanovama i organizacijama koje brinu o deci bez roditeljskog staranja.

Veče u Tuzli još jednom je potvrdila da je Mirza Selimović ne samo vrhunski vokal, već i umetnik velikog srca, a publika mu je to uzvratila gromoglasnim aplauzom i beskrajnom podrškom.

