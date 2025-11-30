JAKO PATIM... Nada Topčagić tri decenije zabranjena u Hrvatskoj i Bosni, a tamo je odrasla: Pevačica sad otvorila dušu o bolnim ranama iz prošlosti, a zbog ovoga nije otišla ni na Halidovu sahranu

Njena velika želja je da se opet vrati u Hrvatsku i Bosnu!

Poznata pevačica Nada Topčagić tokom gostovanja u emisiji ''Premijera - Vikend specijal govorila je o svim aktuelnim temama, a jedna od gorućih ovih dana kada je ona u pitanju jeste njena navodna izjava da ''u Hrvatskoj ne bi pevala ni da nema hleb da jede''. Naime, Nada tri decenije ima zabranu odlaska u Hrvatsku i Bosnu nakon što je s kolegom Erom Ojdanićem pevala u Vukovaru. Pored toga, Nada se prisetila svojih početaka, ali i druženja sa pokojnim kolegom Halidom Bešlićem.

- Mene je Bog pogledao, ja se nikad nisam laktala, nisam jurila, život brzo prolazi, ne volim da se eksponiram, mene je Bog pogledao s pesmom ''Jutro je''. Pesma se svuda peva, svetski hit. Mnogo ploča sam prodavala, mnogo ljudi je posle nestalo, ja sam se naša na vetrometini... Oni su brinuli da ne budemo ismejani, ja sam bila nonšalantna. Ja sam bila lepotica grada. Ne bih rekla da je bilo nekih razvoda i raskida zbog mene. Mi smo bili kao porodica, nisam imala vremena za udvarače. Ja sam bila kao vojnik. Ne mogu sebe ni da definišem. Volela sam da budem uvek posebna - prisetila se Nada i progovorila o neprijatnoj situaciji iz aviona u kojem je bila sa pokojnim Halidom.

- Ja to doživljavam kao da je neko iz moje kući otišao. Mi smo bili broj jedan, harali smo po celoj Švedskoj, sećam se da smo pevali u avionu, meni su rekli da dođem u kabinu, ja sam samo ušla, tamo su sedeli moj Zlatko i Halid, avion je otišao na stranu, motor je otkazao, avio je išao na stranu, ja sam se morala totalno napiti da ne znam gde sam. Ja to ne krijem. Halid je meni ličio na Alena Delona. Toliko mi je žao Halida i jako teško preživljavam to - otkrila je pevačica, a onda otvorila dušu o tome koliko pati što skoro tri decenije zbog zabrane ne može da ode ni u Hrvatsku, ni u Bosnu.

- Ja sam rodom iz Bosne, iz Modriče. Ja bih volela da vidim Osijek, Laslovo, više od svega na svetu. Ja patim, ja bih volela da prođem od Ćakova do Laslova. Tu sam odrasla. Svi znaju da sam ja iz čestite porodice i želim da kažem da naslovi da sam rekla da ne bih pevala tamo da nemam ni za hleb nisu istiniti. Jako patim. Tada je došao autobus, ja sam morala da idem, išao je sa mnom Era, idemo u Vukovar. Ja sam tamo odrasla. Kad smo došli u Vukovar, rekli su nam da se sagnemo da je opasno. Meni je to bilo stresno i strašno, jako mi je teško da pričam o tome, ja sam rasla u Slavoniji, rodom iz Bosne, odjednom je došlo do toga da ja podnesem teret tog rata i napasti. Meni je rekao kolega da ne mogu da idem u Osijek jer sam pevala u Vukovaru. Ni u Bosni ni u Hrvatskoj nisam bila 30 godina. Ne znam da li mogu sada da odem tamo, ja zbog toga jako patim. Ja sam toliko humanitarnih koncerata održala kroz celu Jugoslaviju, niko za pare nije pitao. Ja sam htela da zovem predsedništvo Hrvatske, nadam se da će se rešiti sve. Nisam mogla da odem ni na sahranu Halida Bešlića, tada sam bila na Tari. Halid je za mene ikona, svuda se prenosilo. Koji je on čovek bio, kolika je on duša bio - istakla je Nada u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: M.K.