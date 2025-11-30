AKTUELNO

Domaći

POPIJEM TRI PELINKOVCA I OLETVIM SE, A ONE PO LITAR I NIŠTA IM NE BUDE: Nada Topčagić progovorila o alkoholu i koleginicama, pa se osvrnula na nekretnine koje poseduje: NEMAM LUKSUZNU VILU!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Stavila sve karte na sto!

U emisiji ''Premijera vikend specijal'', voditeljka Bojana Lazić je razgovarala sa poznatom estradnom umetnicom Nadom Topčagić, koja se osvrnula na najaktuelnije novinske natpise, koji se tiču nje.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je jecna mala kućica. Nemam luksuznu vilu. To je mala kvadratura, ali dobro mesto. Ta kuća se nalazi u Tivtu, to je tako. Ne prodajem ništa od nekretnina, makar nemala šta da jedem. Smatram da imam već neku težinu u svom poslu, glupo je da iza sebe ne ostavim ništa i ne posedujem nešto.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sada kada bolje razmislim, mnogo sam radila. Muž moj nikada nije bio toliko ljubomoran. Sad je on ljubomoran. Mi se nekad posvađamo, ali nikada se ne desi da ne pričamo, da se toliko pokrvimo, kod nas se jasno zna da poštovanje mora da postoji i to je jednostavno tako.

Foto: TV Pink Printscreen

- To veče je trebalo da idem na tezgu, a ja da putujem u Užice, a ona je rekla da mora da ide. Imala sam turneje stalno, nisam imala nikog da mi pomogne. U to vreme, ja sam šila haljine, milion sam obaveza imala tada. Nisam pretukla dadilju, samo sam je malo gurnula tada. Nije otišla, na kraju je ostala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja popijem tri, četiri pelinkovca, budem mrtva pijana, a one po litar konjaka, a ništa im ne bude. Ispadam najgora, a zapravo nije tako.

Autor: S.Z.

#Iskreno

#Karijera

#Nada Topčagić

#Premijera Vikend Specijal

#emisija

POVEZANE VESTI

Zadruga

NEMAM ŽELJU DA SE POMIRIM SA NJIM: Aneli progovorila o svojim emocijama prema Luki, pa se osvrnula na primirje sa Asminom: ŽELIM SA NJIM DA BUDEM DOBR

Zadruga

DOPADAM SE ASMINU: Maja progovorila o odnosu sa Durdžićem, otkrila na kakvoj je ralaciji sa Filipom, pa žestoko oplela po Teodori i Bebici! (VIDEO)

Zadruga

NEMAM EMOCIJE PREMA NJEMU: Mina otkrila da sumnja u Asminove namere prema njoj, pa progovorila o odnosu sa Terzom: NE ZNAM ŠTA OSEĆAM! (VIDEO)

Domaći

VREĐA ME KAD... Emina Jahović otkrila s kakvim problemom se susreće u Tursoj, progovorila o barijeri koja je usporava u pravljenju inostrane karijere,

Domaći

KOD MENE NIŠTA NIJE NA POLA! Iva Štrljić otkrila kroz život ide srcem, pa progovorila o brojnim poslovnim uspesima i daljim planovima!

Domaći

KAD POMISLIM NA STARU SEBE, DOĐE MI DA SE NAŠAMARAM: Anabela progovorila o prošlosti, nastupima sa Gagijem Đoganijem, pa najavila novu pesmu sa OVIM k