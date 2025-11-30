POPIJEM TRI PELINKOVCA I OLETVIM SE, A ONE PO LITAR I NIŠTA IM NE BUDE: Nada Topčagić progovorila o alkoholu i koleginicama, pa se osvrnula na nekretnine koje poseduje: NEMAM LUKSUZNU VILU!

Stavila sve karte na sto!

U emisiji ''Premijera vikend specijal'', voditeljka Bojana Lazić je razgovarala sa poznatom estradnom umetnicom Nadom Topčagić, koja se osvrnula na najaktuelnije novinske natpise, koji se tiču nje.

- To je jecna mala kućica. Nemam luksuznu vilu. To je mala kvadratura, ali dobro mesto. Ta kuća se nalazi u Tivtu, to je tako. Ne prodajem ništa od nekretnina, makar nemala šta da jedem. Smatram da imam već neku težinu u svom poslu, glupo je da iza sebe ne ostavim ništa i ne posedujem nešto.

- Sada kada bolje razmislim, mnogo sam radila. Muž moj nikada nije bio toliko ljubomoran. Sad je on ljubomoran. Mi se nekad posvađamo, ali nikada se ne desi da ne pričamo, da se toliko pokrvimo, kod nas se jasno zna da poštovanje mora da postoji i to je jednostavno tako.

- To veče je trebalo da idem na tezgu, a ja da putujem u Užice, a ona je rekla da mora da ide. Imala sam turneje stalno, nisam imala nikog da mi pomogne. U to vreme, ja sam šila haljine, milion sam obaveza imala tada. Nisam pretukla dadilju, samo sam je malo gurnula tada. Nije otišla, na kraju je ostala.

- Ja popijem tri, četiri pelinkovca, budem mrtva pijana, a one po litar konjaka, a ništa im ne bude. Ispadam najgora, a zapravo nije tako.

Autor: S.Z.