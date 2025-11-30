OTKAKO NJEGA NEMA... Nada Topčagić ne može da prežali Sašu Popovića: TAKAV KAO ON SE NIKAD NEĆE RODITI! (VIDEO)

Nije joj lako!

Nada Topčagić je tokom gostovanja u Premijeri - Vikend specijalu govorila o muzičkom magu Saši Popoviću koji je preminuo u martu ove godine.

- Jako mi je teško bilo kada nam je otišao Saša Popović, od kako njega nema, muzike nema. On je čovek koji je svima pomogao, ja ne tražim puno, ali to što je on radio to nije niko radio - rekla je Nada pa dodala:

- LJudi su svašta pričali jer ja nisam bila na sahrani, a meni je to bilo previše teško, čujem se sa Suzanom, ali nema Saše, nema ko da joj vrata otvorio, ima ona svoju decu koja su tu uz nju, ali nema njega - rekla je Nada.

Nada se prisetila druženja sa Sašom i Brenom:

- Mi smo se družili godinama, Saša, Brena, ja, mnoge moje kolege, svi smo se družili, ali sve je prošlo. Kako nema Saše, nema toga. Brena i ja se dugo nismo videli, sa njim je završena jedna era, bez njega ne postoji to što je on bio. Nije više to to - rekla je pevačica.

Nakon toga, Nada je otkrila da sprema nešto novo:

- Biće novi projekat, u koji će biti uključen i Ibrahimović - rekla je Nada pa je dodala da gleda Pinkove zvezde:

Autor: N.B.