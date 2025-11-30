AKTUELNO

PREKO OVOGA JOJ NE PRELAZI: Nada Topčagić otkrila da obožava Desingericu, pohvailia Viki i setila se reči njenog oca, a onda priznala da ju je Zorica Brunclik RAZOČARALA

Imala šta da kaže!

Nada Topčagić je tokom gostovanja u Premijeri Vikend specijalu prokomentarisala je muzičko takmičenje "PInkove zvezde" i stručni žiri:

- Ja Desingericu obožavam, ja bih bila kao on, a Viki je dobra, ona se bori sa svima njima, njen otac je njoj rekao na početku karijere "Samo da bude kao Nada Topčagić", ona se opasno bori sa svima njima. - rekla je Nada pa se osvrnula na Zoricu Brunclik:

- Ja sam mnogo volela Zoricu i dalje je voli, ali mi nije jasno šta se sa njom desilo. Iskreno mene ona ne pominje, ali razočarala me je što me nije pozvala na svoju svadbu. Ona je bila začetnik nove muzike, unela je nešto novo, ja je mnogo volim, ali mi je jako krivo što me nije zvala. - rekla je Zorica.

- Dragan Stojković Bosanac je prvi put snimao sa mnom pesme "Mihajlo, MIki Miki", a on će reći da je to Šerif Konjević. Sa druge strane ja volim Jelenu, a volim i Cecu. Njih dve su mi obe drage, Jelena je bila mlada i ona je pogrešila, ljudi greše kada su mladi, verujem da bi sada to ona ispravila sve. Moram da kažem Jelena je počela na jednom vašaru, došla njena majka Divna i pita da li Jelena može da peva, a pevala je pesmu "Zapevala sojka ptica", ona je tada imala dugu kosu - rekla je Nada.

