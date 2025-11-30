AKTUELNO

Domaći

NAPILA SAM SE TOLIKO DA NISAM ZNALA GDE SAM! Nada Topčagić priznala da konzumira alkohol u stresnim situacijama, otkrila detalje stravičnog avionskog leta: Motor se pokvario...

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok priznanje poznate pevačice!

Pevačica Nada Topčagić ne eksponira se često u javnosti, a sada je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' progovorila o pojedinim detaljima iz svog života.

Nada se dotakla jednog svog velikog straha dok je pričala anegdotu sa jednog poslovnog puta, te je tom prilikom spomenula konzumiranje alkohola u stresnim situacijama.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, radi se o jednom putovanju avionom u kojem je sa njom bio i njen pokojni kolega Halid Bešlić.

- Ja to doživljavam kao da je neko iz moje kuće otišao. Mi smo bili broj jedan, harali smo po celoj Švedskoj, sećam se da smo pevali u avionu, meni su rekli da dođem u kabinu, ja sam samo ušla, tamo su sedeli moj Zlatko i Halid, avion je otišao na stranu, motor je otkazao, avion je išao na stranu, ja sam se morala totalno napiti da ne znam gde sam. Ja to ne krijem. Halid je meni ličio na Alena Delona. Toliko mi je žao Halida i jako teško preživljavam to - otkrila je pevačica u emisiji ''Premijera - Vikend specijal''.

Autor: M.K.

