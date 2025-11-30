HUMANOST I LEPOTA NA JEDNOM MESTU: Andrea Mitrović okitila jelku koja ostavlja bez daha, a motiv će vas ODUŠEVITI (FOTO+VIDEO)

U okviru tradicionalnog 29. humanitarnog izbora najlepše novogodišnje jelke, koji se svake godine održava u hotelu “Hajat”, ove godine posebnu pažnju privukla je jelka koju je okitila Andrea Mitrović, ćerka diretkora i vlasnika Pink Media Groupe, Željka Mitrovića i Milice Mitrović.

Direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović okačila je na svom Instagram profilu reals na kojem je pokazala novogodišnja jelka koju je Andrea Mitrović osmislila u ime Pink Media Grupe, a praznična jelka je u modernom, svečanom duhu.

Naime, dekoracija na jelki ostavlja bez teksta, najviše ima crvene boje, od prazničnih ukrasa, do velike mašne na vrhu jelke, a pored ukrasa, nalaze se i male plišane mede.

Takođe, oko jelke se nalaze pokloni, plišani Deda Mrazu, Krcko Oraščić i irvas, a pored jelke nalazi se fotelja na kojoj se nalaze jastuci i plišani meda.

Humanitarno takmičenje, poznata po tome što okuplja najveće kompanije u Srbiji, i ove godine ima važan cilj, sav prikupljeni prihod biće uplaćen za potrebe Dečijeg sela, koje zbrinjava decu bez roditeljskog staranja.

Glasanje za najlepšu jelku počinje u sredu 3. decembra a glasaće se putem društvenih mreža.

Autor: N.B.