POMIRILI SE SANDRA AFRIKA I MILE KITIĆ! Pevačica i pevač zagrljeni, publika u delirijumu: Isplivali snimci! (VIDEO)

Sandru Afriku je javnost upoznala kada je počela da nastupa sa Miletom Kitićem uz njegovu pesmu "Šampanjac".

Pevačica je nakon toga počela da gradi svoju karijeru i ubrzo postala jedna od najtraženijih pevača, a tako je i danas. I dok su svi milsili da Sandra i Mile imaju odličan odnos, kao i da komuniciraju i druže se, jednom prilikom je Afrika otvorila dušu i ispričala sve o lošem iskustvu s pevačem.

Nakon toga se i Mile oglasio i otkrio svoju stranu priče i ta priča se tu završila, sve do juče. Publika je juče na koncertu Kitića doživela pravo iznenađenje. Kada je došao red za čuveni hit "Šampanjac" na binu je izašla Sandra Afrika, a publika je pala u trans.

Pevačica je ovaj video objavila na društvenoj mreži Tiktok uz opis: Da se malo vratimo u 2004.

Komentari ispod objave su gotovo svi pozitivnog spava, pa su fanovi ovo dvoje pevača bili oduševljeni što je pomirenje palo.

@sandraafrikamusic Da se vratimo u 2004. 😁✌🏽 Udaram u glavu ko sampanjac 🥂🍾 ♬ original sound - Sandra Afrika

Autor: M.K.