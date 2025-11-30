Umetnost pobeđuje krvožedne vukove i smrt: Oglasila se Tea Tairović, brutalnom porukom najavila spektakl (FOTO)

Naša muzička zvezda, pevačica Tea Tairović, pre nekoliko dana održala je konferenciju za medije povodom nastupa u novogodišnjoj noći, a sada je novim oglašavanjem digla ozbiljnu prašinu u javnosti!

Tea Tairović, naša pevačica i muzička zvezda, nakon spektakularnog koncerta u Skoplju, u hali "Boris Trajkovski", rešila je da organizuje, tačnije da održi konferenciju za medije povodom nastupa koji priprema u novogodišnjoj noći u prestonici, u hotelu Metropol, te je tako progovorila na mnoge teme, otkrivši da publiku očekuje pravi spektakl i nezaboravan provod.

Naime, sada je Tea usijala mreže i domaću javnost novim oglašavanjem. Ona je objavila jednu od svojih fotografija, te je tako brutalnom porukom najavila izlazak drugog dela studijskog albuma "Aska", koji će nositi naziv "Aska 2".

- Umetnost je svetlo…Umetnost pobeđuje krvožedne vukove… Umetnost pobedjuje smrt. Ali vukovi nikada ne spavaju. Mrak vreba iza ugla…Zato je Aska naučila da gleda u mraku, da pleše bosa po trnju, da vida rane na stopalima- sama…Tako je nastala, ASKA II - napisala je Tea Tairović u opisu fotografije.

Podsetimo, na konferenciji za medije koju je održala pre nekoliko dana, Tea je govorila o novim pesmama na albumu "Aska 2, s obzirom na to da je tizere za nekoliko pesama objavila na svom instagramu, te se i osvrnula na navode da pesma "To mama voli", podseća na pesmu jednog pevača.

- Za početak, niko nije čuo pesmu, to mi je onako fascinantno. Neko sudi na osvnou 10 sekudni pesme, čuće se brzo. Neću otkrivati ništa još, pesma je Tea Tairović i isključivo takva. Mislim da ljudi sa ovih prostora ne koriste takvu vrstu ritmova, nisam ni ja, ali sada ću prvi put. Jedva čekam da ljudi čuju pesmu, tada će shvatiti da je to jedna Tea Tairović i ništa drugo - istakla je muzička zvezda, te se osvrnula na planove za nastup u novogodišnjoj noći:

Ja se uvek trudim da to budem ja, da to bude vatra, ljubav, ritam, pozitivna energija, ali ono što moram da najavim je da za 31. decembar su i nove pesme koje ću prvi put izvesti. Pošto će biti dosta pesama tog 31. decembra, biće to duga i lepa noć, nadam se da će pesma naučiti sve tekstove. Ne mogu da se žalim za ovu 2025. godinu, jako lep period iza mene, nadam se da će se tako nastaviti. Imam dosta neostvarenih želja, a to je i da rastem kao ličnost u svakom smislu...Pošto već spremam repretoar za najluđu noć, to će ujedno biti i after. Sutradan već idem na Zlatibor, pa u Crnu Goru, nema odmora za mene. Prvi put mi se dešava da radim ovako ozbiljne stvari dva puta u istom danu, ali mi nije prvi put da nastup više puta u jednom danu. U Bugarskoj sam znala da nastupam četiri puta dnevno.

Autor: Nikola Žugić