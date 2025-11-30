JAO, ERO, IZGIBOSMO! Ojdanić za Pink.rs otkrio sve šokantne detalje koncerta u Vukovaru s Nadom Topčagić: Kad je metak opalio, ona je pala u nesvest! Pevač priznao i zbog čega je hapšen u Hrvatskoj

Za srpske pevače je koncert za naše borce u Vukovaru devedesetih godina bio poziv koji se ne odbija, a sad su otkriveni svi detalji, kako njihove tadašnje posete Hrvatskoj, tako i zabrana koje su usledile nakon toga!

Tokom današnjeg gostovanja u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' poznata pevačica Nada Topčagić iznela je detalje nastupa u Vukovaru, gde je pevala srpskim borcima sa kolegom Erom Ojdanićem, nakon čega je njoj zabranjen ulazak u Hrvatsku i Bosnu. Kako je istakla, ona zbog toga jako pati i volela bi da nakon tri decenije poseti ponovo Hrvatsku i Bosnu, s obzirom na to da je tamo i odrastala. Povodom ovog slučaja, pozvali smo i Eru, koji nam je otkrio sve detalje tadašnje posete Vukovaru, ali i svega što je usledilo posle toga.

- Meni je samo bio zabranjen ulazak u Vukovar. Ja sam posle Vukovara gostovao u okolini Vukovara, u Borom selu. To je bilo posle dužeg niza godina. Tada kad smo bili Nada i ja tamo mi smo bili pozvani od strane naše vojske, našeg generala da držimo jedan humanitarni koncert da pružimo podršku našim borcima... Išli smo autobusom pod vojnom pratnjom, vojnici su bili naoružani. Bili smo tu Nada, ja, sećam se da je sa nama bila Vanesa Šokčić, bilo je još nekoliko pevača, ne mogu da se setim, davno je to bilo... Kad smo bili blizu Vukovara obaveštajna služba je rekla da postoji neka zaseda, ali je vojska vodila računa o nama, tada smo seli u jedan kafić da napravimo pauzu dok ne dobijemo zeleno svetlo da uđemo na teritoriju Vukovara. Seli smo da se malo osvežimo i jedan vojnik iz obezbeđenja je udario kundakom od puške u pločice tako da je opalio metak u plafon u tom kafiću. Nada je bila pored mene, kako je taj vojnik spustio karabin, taj okidač je opalio i otišao je metak u plafon, Nada je uzviknula: ''Jao Ero, izgibosmo!''. Posle toga je pala u nesvest. To je bio jak pucanj. Kapetan je brzo reagovao i izvinio se što je metak bio u cevi - priča Ojdanić.

Poziv koji se ne odbija

- Mi smo posle toga održali koncert gde su bili naši borci u Vuteksovoj hali, tamo ljudi po nekoliko meseci nisu videli svoju familiju, ni porodicu, svi su bili pod uniformom i oružjem. Slikali smo se njima sa šajkačama. Mi smo se maksimalno potrudili da ih razveselimo i oraspoložimo. Međutim, na tome su najviše zamerili meni kao velikom Srbinu i Nadi Topčagić. Nismo mogli da odbijemo poziv od Vukovara od Generalštaba, niko se ne bi usudio da odbije taj poziv. Mi nismo ni razmišljali da li ćemo se živi odande vratiti. Kakvi bismo mi to ljudi bili da odbijemo da damo podršku našim borcima. Svi smo prihvatili i otišli i vratili se živi i zdravi - otkrio je Era.

Ojdanić zabranjen u Vukovaru nakon koncerta podrške srpskim borcima

- Trebalo je da imam jedan veliki koncert u Vukovaru i da budem u žiriju tamo za prvu harmoniku Vukovara, dečije takmičenje je bilo u pitanju. Kad su oni izbacili reklamni materijal i rekli da ja dolazim da držim koncert tamo iz ministarstva su sve moje postere poskidali i sav reklamni materijal i rekli da ne može da se to održi. Nije se održala ni ta prva harmonika.

Era hapšen u Hrvatskoj

- Ja sam posle toga na Vidovdan išao u jedno mesto kod Koprivnice, to je bila srpska opština, da držim koncert. Mi smo tamo dočekani na srpski način, ja sam odradio taj moj nastup, bilo je nekoliko hiljada ljudi, bilo je i Hrvata, mešanih brakova. Prilagodio sam repertoar da ne bih nekoga uvredio. Ja nemam u svojim tekstovima ništa ružno protiv drugih naroda, iako u pesmama pevam o Srbiji i našem narodu. Nakon tog nastupa su me čekala dva policijaca i jedan inspektor u civilu, odmah su pokazali svoje legitimacije i tada su mi rekli da su došli po nalogu. Pitali su me da li imam radnu dozvolu, rekao sam da nemam i da sam došao na poziv srpskog naroda koji živi u Hrvatskoj. Pitali su me koliko su me platili, rekao sam da me ništa nisu platili i da sam čak iz svojih ličnih sredstava došao tamo. Smatrao sam da mi ni ne treba radna dozvola, jer sam tako došao prijateljski. Tada su rekli da moram da krenem sa njima i priveli su me u stanicu u Koprivnici. Insistirali su na tome da mi priznamo da su nas oni platili jednu ili dve kune, samo da bi se tretiralo da smo radili za pare. Držali su nas tamo, ali nas nisu maltretirali, osvanuli smo tu, sutradan su nas izveli na sud, bili su privedeni i organizatori koncerta. Oni su dali izjavu da smo došli na njihov poziv da zajedno proslavimo veliki srpski praznik. Sudija nas je posle nekoliko sati oslobila i kolega i ja smo krenuli odmah za Beograd. Više nisam ni išao tamo, ni u Vukovar, nema ni potrebe.

Era nepoželjan u Hrvatskoj: Četnik, naciolista i veliki Srbin!

- Mislim da u Hrvatskoj nisu svi nepoželjni, ali ja imam okačenu kutlaču na leđima da sam četnik, nacionalista i veliki Srbin. Baju Malog Knindžu tretirali su kao ratnog profitera. Ja propagiram u mojim pesmama srpsku kulturu, običaje, folklor... Ja nikoga ne mrzim, čak su mi mnogi hrvatski pevači jako dragi.

Nada mnogo pati zbog zabrane ulaska u Hrvatsku i Bosnu

- Ja znam koliko Nada pati zbog toga. Rekao sam joj da mora da se pomiri sa sudbinom i da to prihvati. Mene su zvali na mnoge vašare tamo, sve sam odbio. Što bih sebi u ovim godinama pravio probleme da me privode, da spavam u stanici...

