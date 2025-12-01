MILAN VASIĆ POKAZAO KAKO USPAVLJUJE SINA, TU JE I 18 GODINA MLAĐA SUPRUGA! Emotivne scene iz doma raznežile sve: Takav dogovor imamo (FOTO)

Glumac Milan Vasić pre nekoliko meseci postao je otac sina Despota, kog je dobio sa svojom partnerkom Majom.

Sada je na Instagramu, naš glumac Milan Vasić, podelio snimak na kojem otkriva kako provodi vreme sa svojim naslednikom i kako ga uspavljuje.

- Sad on meni priča bajku da me uspava. Despot. Takav dogovor imamo, jednom ja njemu, jednom on meni - napisao je Milan Vasić.

Osim toga u jednom trenutku se učinilo kao da je i Milanova 18 godina mlađa supruga Maja upala u kadar.

Milan Vasić objavio trenutak kad mu je žena Maja javila da je trudna

Milan Vasić prvo je bio u šoku, pokrio se preko glave, oči su mu bile pune suza od sreće, a onda je razvukao osmeh od uva do uva.

"Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu" - napisao je glumac.

Oženio 18 godina mlađu

Milan Vasić oženio se u aprilu ove godine, a lepe vesti je tada objavio na svom Instagramu.

Autor: Nikola Žugić