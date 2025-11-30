Nisam ni znala da patiš, ti si moj svet: Luna Đogani se oglasila emotivnim rečima i objavila slike: Volim te, srećan rođendan (FOTO)

AKTUELNO

Pobednica rijaliti programa "Zadruga" Luna Đogani danas je obeležila rođendan svom psu za kojeg je jako vezana.

Luna Đogani je na svom Instagram profilu objavila niz porodičnih fotografija sa svojim kućnim ljubimcem, na kojima se može videti koliku ljubav joj svi ukućani pružaju

Uz ove uspomene Luna je napisala nekoliko dirljivih reči.

- Srećan 10. rođendan mojoj ćerki, mojoj ljubavi. Ti za mene nisi samo pas, ti si moja porodica, moja prva ljubav i moj ceo svet. 10 godina bezuslovne ljubavi bez koristi, ona čista, prava i beskrajna. Uvek si me čekala verno i znala da ću doći, a ja nisam ni znala da patiš. Zato u tvojim najtežim trenucima ja sam tu i biću - napisala je Luna, pa nastavila:

- Mnogo te svi volimo i želimo ti što duži i lakši život. Da nas pratiš uz naše životne momente što duže. Da Mia i Lana rastu uz tebe. To je bila ljubav na prvi pogled. Volim te. Srećan Rođendan.

"Usvojila bih dete kada bih imala uslove"

Luna Đogani je potom odgovorila i na pitanje da li bi možda nekada usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno, a sada je otkrila da je ta želja još uvek drži:

Naravno, kada bi imala uslove u dogovoru sa suprugom da bih nekome pomogla i pružila život kakav zaslužuje.

Autor: Nikola Žugić

