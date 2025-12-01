AKTUELNO

Domaći

BIVŠI UČESNIK ZADRUGE KRSTIO ĆERKU I POKAZAO ŽENU! Mala Hana u beloj haljini, a supruga u šortsu: Porodična slika iz crkve raznežila sve

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Porodična idila!

Adam Labunski, bivši rijaliti učesnik i pevač postao je otac devojčice, a sada je na svom profilu na Instagramu objavio snimak sa krštenja.

Foto: Instagram.com

Adam Labunski je bio u bež odelu, dok je njegova supruga imala belu košulju i beli šorts. Njih dvoje su u jednom trenutku podigli ćerkicu Hanu u naručju.

Foto: Instagram.com

Inače, Adam Labunski je iz Makedonije, bavi se muzikom i poznat je po svom učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde". Više od deset godina se bavi muzikom, a u rijaliti je ulazio kako bi ispromovisao svoju muziku i sebe. U slobodno vreme bavi se fitnesom i ide u teretanu.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Adam Labunski

#Pinkove zvezde

#krštenje

#pevač

#ćerka

POVEZANE VESTI

Domaći

'RADUJEM SE PORODIČNOM TAKMIČENJU U TUCANJU JAJIMA' Darko Lazić progovorio o Vaskrsu sa Kaćom i decom, pevačeva supruga nikad iskrenija: Trudiću se...

Domaći

MUKE VERICE RAKOČEVIĆ I VELJKA NA AVALI KAD PADNE SNEG! Ogromna terasa, letnjikovac luks sređen, jedan detalj sve ODUŠEVIO

Domaći

CELA PORODICA NA OKUPU PRED KAMERAMA! Zorica i Kemiš okupili decu i unuke, pa zapevali na sav glas!

Domaći

Samo im nedostaje mali Željko: Miljana Kulić i Ivan Marinković pozirali nasmejani, kao prava porodica (FOTO)

Farma

Nije sve tako sivo: Nakon svih mogućih okršaja od jutros, Čupka i Conja složno pripremaju i mese hleb (VIDEO)

Domaći

Nekada je heroj majka, a ne otac: Isplivao snimak kada je Hana Ikodinović bila mala, ona raznežila sve: Bravo devojčice! (VIDEO)