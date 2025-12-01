BIVŠI UČESNIK ZADRUGE KRSTIO ĆERKU I POKAZAO ŽENU! Mala Hana u beloj haljini, a supruga u šortsu: Porodična slika iz crkve raznežila sve

Porodična idila!

Adam Labunski, bivši rijaliti učesnik i pevač postao je otac devojčice, a sada je na svom profilu na Instagramu objavio snimak sa krštenja.

Adam Labunski je bio u bež odelu, dok je njegova supruga imala belu košulju i beli šorts. Njih dvoje su u jednom trenutku podigli ćerkicu Hanu u naručju.

Inače, Adam Labunski je iz Makedonije, bavi se muzikom i poznat je po svom učešću u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde". Više od deset godina se bavi muzikom, a u rijaliti je ulazio kako bi ispromovisao svoju muziku i sebe. U slobodno vreme bavi se fitnesom i ide u teretanu.

Autor: M.K.