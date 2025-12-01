AKTUELNO

Domaći

KAKAV PREOKRET U KARIJERI! Stanija bataljuje javni život, KUPUJE FARMU I ŽIVOTINJE, ovo su svi detalji!

Izvor: Informer/Pink.rs, Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva ||

Ima veliku želju da se tamo skrasi.

Stanija Dobrojević već godinama je u javnom životu i, iako živi i radi u Americi, u Srbiji je jedna od najvećih medijskih zvezda.

pročitajte još

MILAN VASIĆ POKAZAO KAKO USPAVLJUJE SINA, TU JE I 18 GODINA MLAĐA SUPRUGA! Emotivne scene iz doma raznežile sve: Takav dogovor imamo (FOTO)

Foto: Ustupljene fotografije/Privatna arhiva

Ona je nedavno odlučila da pazari imanje na Fruškoj gori, gde bi se u potpunosti sklonila od javnosti i posvetila drugačijem životu.

- Volela bih da imam kuću baš pored jednog jezera na Fruškoj gori, to mi je velika želja još od vremena kada sam tamo trenirala. Planiram i da napravim malu farmu sa bratom, da brinem o životinjama i da živim mirnije nego do sada. On je veterinar i sve zna, pa bi bilo divno da to radimo zajedno - rekla je Stanija i dodala:

- Sve što zaradim, čuvam za kuću i farmu na Fruškoj gori - navela je Dobrojevićeva.

Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva

Autor: R.L.

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Fudbal

Kristijano Ronaldo se propisno obrukao: Samo je trebao loptu da smesti u mrežu, a on... (VIDEO)

Domaći

ŠOK! Maca Diskrecija našla dečka! Ljubav cveta, ona priznala da rade na bebi, a evo kako ON izgleda (FOTO)

Domaći

ŠIROKO! Tea Tairović iskeširala za apartman u najluksuznijem delu Crne Gore, ovo su svi detalji!

Košarka

MLADI NBA AS SANJA DRES SRBIJE! Pokuševski jasno poručio: Imam veliku želju da zaigram za REPREZENTACIJU! Daću sve od sebe!

Domaći

Sluđen sam: Terza otkrio da ga proganjaju misli o Milici i njihovom detetu, priznao da mu je najveća želja da vidi svoju ćerku! (VIDEO)

Domaći

Bebica hitno napustio ELITU 9: Macanović se zaputio u Niš, a ovo je razlog! (FOTO+VIDEO)