KAKAV PREOKRET U KARIJERI! Stanija bataljuje javni život, KUPUJE FARMU I ŽIVOTINJE, ovo su svi detalji!

Ima veliku želju da se tamo skrasi.

Stanija Dobrojević već godinama je u javnom životu i, iako živi i radi u Americi, u Srbiji je jedna od najvećih medijskih zvezda.

Ona je nedavno odlučila da pazari imanje na Fruškoj gori, gde bi se u potpunosti sklonila od javnosti i posvetila drugačijem životu.

- Volela bih da imam kuću baš pored jednog jezera na Fruškoj gori, to mi je velika želja još od vremena kada sam tamo trenirala. Planiram i da napravim malu farmu sa bratom, da brinem o životinjama i da živim mirnije nego do sada. On je veterinar i sve zna, pa bi bilo divno da to radimo zajedno - rekla je Stanija i dodala:

- Sve što zaradim, čuvam za kuću i farmu na Fruškoj gori - navela je Dobrojevićeva.

Autor: R.L.