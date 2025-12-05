AKTUELNO

Domaći

UMALO OTKAZAO KONCERT! Halid Muslimović pred izlazak na binu BIO NA INFUZIJI I ANTIBIOTICIMA!

Izvor: Kurir.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Publika je uživala.

Naš legendarni pevač Halid Muslimović nedavno je održao spektakularan koncert u Beogradu, koji je bio prepun emocija i vanvremenskih hitova koje Muslimović maestralno izvodi.

pročitajte još

MILAN VASIĆ POKAZAO KAKO USPAVLJUJE SINA, TU JE I 18 GODINA MLAĐA SUPRUGA! Emotivne scene iz doma raznežile sve: Takav dogovor imamo (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Međutim, tik pred koncert on je bio bolestan, a imao je i velikih problema sa glasom, te je bilo upitno da li će uopšte moći da izađe pred publiku.

- Par dana pre nisam bio dobar sa glasom, ne znam šta se dogodilo. Na probama su pevali ljudi iz benda kako bi se uradile probe. Ja sam uradio kratku probu u Sava centru. Pio sam antibiotike i lekove, mnogo sam se znojio. Ne znam št aje bilo, nisam bio kod lekara, dobio sam dve infuzije za snagu. Uveče sam bio u dilemi da li ću izgurati - ispričao je Halid.

Foto: Foto i video: Dušan Cakić

Autor: R.L.

#Halid Muslimović

POVEZANE VESTI

Domaći

PREKINUT KONCERT EMINE JAHOVIĆ! Pevačica zaustavila muziku i obratila se publici: Užasno... (FOTO)

Domaći

TIKTOK KRUNA JE NA NJIHOVOJ GLAVI! Evo ko je odneo pobedu na najpopularnijoj društvenoj mreži (VIDEO)

Domaći

ODUŠEVILI PRATIOCE NA INSTAGRAMU: Još jedna nagrada za ove takmičare (VIDEO)

Domaći

HALID MUSLIMOVIĆ VEČERAS PUNI SAVA CENTAR! Pevač uzbuđen pred spektakl: To je susret sa emocijom koja traje čitav život!

Farma

SPREMAJU SE ZA KONCERT NA UŠĆU! Boža i Barbi ukrstili glasove, pa napravili pravi ŠOU na imanju (VIDEO)

Domaći

DEVOJKA KREIRANA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM: Neno Murić svoje jedino iz Sarajeva odveo u Siciliju i Toskanu, a pesmu uradile "Frajle" Jelena i Nevena (F