UMALO OTKAZAO KONCERT! Halid Muslimović pred izlazak na binu BIO NA INFUZIJI I ANTIBIOTICIMA!

Publika je uživala.

Naš legendarni pevač Halid Muslimović nedavno je održao spektakularan koncert u Beogradu, koji je bio prepun emocija i vanvremenskih hitova koje Muslimović maestralno izvodi.

Međutim, tik pred koncert on je bio bolestan, a imao je i velikih problema sa glasom, te je bilo upitno da li će uopšte moći da izađe pred publiku.

- Par dana pre nisam bio dobar sa glasom, ne znam šta se dogodilo. Na probama su pevali ljudi iz benda kako bi se uradile probe. Ja sam uradio kratku probu u Sava centru. Pio sam antibiotike i lekove, mnogo sam se znojio. Ne znam št aje bilo, nisam bio kod lekara, dobio sam dve infuzije za snagu. Uveče sam bio u dilemi da li ću izgurati - ispričao je Halid.

Autor: R.L.