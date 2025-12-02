DOBIJAO JE PUNO NOVCA I ZLATA! Ćerka Šabana Bajramovića čuva uspomenu na svog oca, ove detalje o životu čuvenog pevača sigurno niste znali!

Nalazio je inspiraciju u sitnicama.

Legendarni Šaban Bajramović preminuo je 2008. godine, a iza njega ostali su vanvremenski hitovi, ali i njegova deca koja i dan danas čuvaju uspomenu na čuvenog pevača.

Njegova ćerka Žaklina, živi u Danskoj, ali svoju rodnu kuću u Nišu ne zaboravlja.

- Šta da vam kažem o mom ocu? Bio je dobar otac, čuvao nas je, sve je činio za nas. Radio je svuda širom sveta, u Italiji je dobijao puno novca i zlata. Ta kuća gde se vi nalazite je kuća gde su mama i tata preminuli, ali smo ranije živeli i u centru Niša. Međutim, mojima je u jednom momentu bilo previše buke i gužve u gradu pa su se doselili tu - ispričala je Žaklina.

Ona je istakla da je Šaban u običnim stvarima pronalazio inspiraciju za svoje pesme.

- Sećam se da je imao običaj da ustane usred noći i krene da piše. Njemu su pesme same dolazile, a on je svaki put kada mu krene inspiracija za tekst neki, odmah zapisivao. Jednom smo u Nemačkoj dok smo sedeli u nekom lokalu i sećam se gledali smo kako pada kiša i on je napisao jednu pesmu - rekla je Šabanova ćerka.

Autor: R.L.