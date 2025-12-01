AKTUELNO

Sloba Radanović STIGAO KUĆI, NAKON DEPORTACIJE I DRAME NA AERODROMU: Supruga Jelena ga sačekala, evo u kakvom je stanju! (FOTO)

Prošli su pakao.

Nije retkost da naši pevači imaju problema sa prelaženjem granica, kada idu na zakazane nastupe, a ovoga puta neprijatnost je doživeo Sloba Radanović.

Foto: Instagram.com

Sloba je naveo da njegovi prijatelji nisu uspeli da odu na let za koji su im rekli da će otići, te je potvrdio da bi trebalo da bude deportovan za Sarajevo.

On je nešto manje od 48 sati proveo na terminalu aerodroma u Švedskoj gde mu nije dozvoljen ulazak u zemlju. 

Sloba je sinoć stigao u svoj topli dom, gde ga je dočekala supruga Jelena, koja je odmah objavila snimak na Instagramu.

Foto: Instagram.com

Po njegovom izrazu lica i raspoloženju vidi se da je Radanović odlično i da mu nije teško pala ova nezgodna situacija.

