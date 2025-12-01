Četiri godine nisam dolazila sebi, Mrka me je NAGOVORIO DA SE VRATIM NA SCENU: Snežana Đurišić progovorila o GUBITKU SUPRUGA, njegovu smrt taško je podnela!

Sa njim je provela skoro četiri decenije!

Snežana Đurišić bila je 36 godina u braku sa harmonikašem Slobodanom Gvozdenovićem, koji je premino 2013. godine.

Legendarna pevačica je veoma teško podnela smrt svog partnera, tako da gotovo četiri godine nije mogla da dođe sebi zbog ovog gubitka.

- Četiri godine mi je bilo potrebno da dođem sebi nakon suprugove smrti. Kada s nekim provedete godine i decenije, sasvim je normalno da patite i da vam nedostaje. Bilo mi je izuzetno teško, ali su me porodica i dragi ljudi vratili u život. Pokojni Milutin Mrkonjić, koji je bio izuzetno veliki boem i prijatelj, nagovorio me je da se vratim na scenu i napravim solistički koncert. Rekao mi je da bi moj Sloba to voleo i da bi bio ponosan - ispriačala je Snežana nedavno.

Nakon ovog gubitka, sreća joj se ponovo osmehnula, pa je tako Đurišićka sada već devet godina u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem.

