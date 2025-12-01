AKTUELNO

Domaći

Četiri godine nisam dolazila sebi, Mrka me je NAGOVORIO DA SE VRATIM NA SCENU: Snežana Đurišić progovorila o GUBITKU SUPRUGA, njegovu smrt taško je podnela!

Izvor: Blic.rs/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Sa njim je provela skoro četiri decenije!

Snežana Đurišić bila je 36 godina u braku sa harmonikašem Slobodanom Gvozdenovićem, koji je premino 2013. godine.

Legendarna pevačica je veoma teško podnela smrt svog partnera, tako da gotovo četiri godine nije mogla da dođe sebi zbog ovog gubitka.

pročitajte još

Sloba Radanović STIGAO KUĆI, NAKON DEPORTACIJE I DRAME NA AERODROMU: Supruga Jelena ga sačekala, evo u kakvom je stanju! (FOTO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Četiri godine mi je bilo potrebno da dođem sebi nakon suprugove smrti. Kada s nekim provedete godine i decenije, sasvim je normalno da patite i da vam nedostaje. Bilo mi je izuzetno teško, ali su me porodica i dragi ljudi vratili u život. Pokojni Milutin Mrkonjić, koji je bio izuzetno veliki boem i prijatelj, nagovorio me je da se vratim na scenu i napravim solistički koncert. Rekao mi je da bi moj Sloba to voleo i da bi bio ponosan - ispriačala je Snežana nedavno.

Nakon ovog gubitka, sreća joj se ponovo osmehnula, pa je tako Đurišićka sada već devet godina u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem.

Foto: E-Stock/Ivan Dobričić

Autor: R.L.

#Snežana Đurišić

POVEZANE VESTI

Domaći

NISAM MOGLA DA SE OSLONIM NA NJEGOVU PLATU, PA SMO RASKINULI: Pevačica progovorila o emotivnom odnosu sa lekarom

Domaći

GLEDAO ME JE KAO SMRDLJIV SIR! Tijana Dapčević progovorila o susretu sa Čolom! Bilo je veoma neprijatno!

Domaći

OVO SU NJEGOVE POSLEDNJE REČI! Snežana Đurišić otkrila kako je tekao RAZGOVOR nje i supruga pred njegovu smrt: IZ ČISTA MIRA JE TO IZJAVIO I VIŠE GA N

Domaći

DOVEZAO ME JE NA NASTUP I VIŠE GA NISAM VIDELA: Snežana Đurišić je na bini saznala za SMRT MUŽA, ovako priča o bolnoj temi: Poslednje mi je rekao...

Showbiz

KAD ME JE OSTAVIO, NISAM MOGLA DA FUNKCIONIŠEM: Šakira bez zadrške progovorila o raskidu sa Pikeom!

Domaći

VANJA ŽELI DA JE ŽENI, ONA SE NE DA! Snežana Đurišić progovorila o udaji za Miloševića: Nema potrebe! (VIDEO)