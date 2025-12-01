Nakon smrti oca donela odluku: Marija Šerifović se oglasila, okrenula list nakon tužnog perioda pa poručila: VRAĆAM VAM SE... (VIDEO)

Marija Šerifović pre nekoliko nedelja izgubila je oca Rajka Šerifovića, nakon čega se povukla iz javnosti i nije se pojavljivala na sceni.

Sada je odlučila da se obrati svojim pratiocima i na Instagramu podelila emotivan video u kojem je otvorila dušu.

– Vi moji znate zašto me nije bilo neko vreme. To je život, a svako od nas voli, pati i pamti na drugačiji način. Ova škorpija je morala malo da se zatvori, kako bi sve te emocije spakovala na pravi način i vratila se onakva kakvu me je najviše voleo i moj otac, a i kakva sam najbolja – rekla je Marija.

Pevačica je zatim najavila novo poglavlje u svom životu:

– Sledi novo poglavlje. Nadam se šarenije, veselije i s puno ljubavi za sve nas. 2. decembar je od pre dve godine postao najvažniji datum u mom životu. Zato tada krećemo neštoooooo… Ma jedva čekam da vidite šta! Budite uz mene! Vraćam vam se najbolja.

„Verici sam zabranila da peva“

Podsećamo, Marija je ranije komentarisala kolege koje nastupaju u poznim godinama, ističući da joj je teško da gleda pevače koji, kako kaže, više nemaju snage za scenu. Tom prilikom ispričala je i da je svojoj majci, pevačici Verici Šerifović, savetovala da prestane da nastupa.

– Ja se divim nekim mojim kolegama. Meni je strašno kad vidim – sedi poluživ, umoran, ne liči ni na šta i peva. Pa ako nisi zaradio za sve te godine… Ne znam šta da kažem. Neka sadi cveće ako mu je dosadno. Evo moja majka Verica, dao bog, zna da peva, lepo peva. Ja sam joj rekla: „Verice, nećeš više da pevaš.“ I bilo joj je teško. Rekla mi je da želi da ima svoje pare, da ne zavisi od mene. Ja sve to razumem – ispričala je Marija.

Dodala je da je majci ponudila finansijsku sigurnost:

– Rekla sam joj: „Majko, moji novci su u jednom sefu, negde, u kovertama. Samo odeš, uzmeš i živiš kako želiš.“

Nakon ovih izjava usledile su brojne reakcije – mnoge kolege su je kritikovali, a negodovanje se proširilo i društvenim mrežama, gde su je osudili čak i pojedini njeni fanovi.

