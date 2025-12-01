Naša pevačica blista u petoj deceniji: Posle razvoda izgleda nikada bolje, a sada pokazala lice i opušten stomačić (FOTO)

Pevačica Katarina Sotirović objavila je selfi koji na mrežama svi komentarišu, a kako se jasno vidi da joj je čelo sa borama, svi je hvale da je odlično što nije podlegla estetskim tretmanima i botoksu.

Naime, pevačica u 47. godini neguje prirodan izgled, te je hvale da samo tako treba da nastavi, a Katarina nije imala problem da objavljuje i slike sa letovanja, na kojima se vidi opušten stomačić.

- Bravo Katarina, ovako treba žena u tvojim godinama da izgleda. Nemaš komplekse, odlično izgledaš, a botoks i plastika ti ne trebaju - bio je samo jedan od komentara na mrežama.

Inače, pevačicu hvale da je posle razvoda od Aleksandra Rašića preporodila, te i da se vidi da je srećna kao nikad pre.

Takođe, Katarina je govorila otvoreno o svojim vezama, navodeći da muškarci teže ostaju sa ženama koje imaju decu iz prethodnog braka.

- Deca su jedan od razloga što su žene poput mene same, jer takvi odnosi uglavnom teško uspevaju.

Znam za možda dva muškarca kojima to nije bilo bitno. Evo na primer suprug Goce Tržan, on je Lenu prihvatio kao da je njegova rođena ćerka. Rašu dakle znam i još jednog mog prijatelja - rekla je za Blic ranije pevačica.



Autor: N.B.