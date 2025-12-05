AKTUELNO

Tugu spoznaš tek kasnije, teško mi je palo: Nikola Rađen progovorio o razvodima nakon dva propala braka, otvorio dušu o svemu

Izvor: Grand, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Bivši vaterpolista Nikola Rađen ima dva braka iza sebe - sa pevačicom Anom Kokić i Milicom Ristić, a sada je progovorio o detinjstvu i pričao na temu razvoda, te je otkrio da je i sam dete razvedenih roditelja.

Naime, Nikola je progovorio o bolnoj temi i istakao da mu je razvod roditelja veoma teško pao, te da žali što otac nije bio prisutniji u njegovom životu.

"Teško mi je palo to razdvajanje mojih roditelja, moram da priznam. Mislim da je danas olako reći da se sa nekim rastaješ, razvedeš, odeš, i tako dalje... Tako sve to na neki način izađe negde na površinu ili ostavi neku tugu, koju spoznaš tek kasnije. Iskreno da kažem to su bile njihove odluke gde se ni brat ni ja nismo pitali puno", pričao je sa knedlom u grlu i dodao:

"Tada ja to nisam razumeo najbolje. Možda bi neke stvari bile drugačije da su oba roditelja učestvovala u odrastanju. Majka je imala svoj razlog da misli da nije potrebno da moj otac bude u blizini. 2015. godine kada je otac preminuo, tek sam se onda zapitao šta bi bilo da je on prisutniji bio. A siguran sam da bio bio jako ponosan na sve sto sam uradio do sada u životu".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, E-Stock/Časlav Vukojičić

Kada sagleda čitavu situaciju, naviše žali zbog vremena koje nije proveo sa majkom i ocem.

"Krivo mi je što možda u nekim trenucima nisam imao više prilike da se viđam sa roditeljima", rekao je sportista.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Podsetimo, nakon što se Nikola Rađen razveo od Milice Ristić počele su glasine da je pevačica bila neverna, te da je bivšem muža varala sa Stefanom Milojevićem. Ona se jednom prilikom oglasila tim povodom, ali nije želela da otkriva detalje kraha braka.

- To je vest od pre godinu dana koja je trenutno "reciklirana". Kao sto tada nisam imala komentar neću ga imati ni sada, jer na gluposti nemam odgovor - rekla je Milica za "Story"

Autor: N.B.

