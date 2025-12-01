Sin naše pevačice radi na pijaci, a ona ima vilu sa pozlaćenim nameštajem: Prodavci sa pijace otkrili sve

Pevačica Goca Božinovska sa Zoranom Šijanom dobila je sina Mirka, koji je u braku sa Bojanom Rodić i oboje pomažu njenim roditeljima oko privatnog biznisa sa pilićima.

Iako Goca Božinovska, može da mu obezbedi lagodan život, s obzirom na to da ima nastupe, Mirko je ipak odlučio da se posveti biznisu koji njegova tazbina već godinama ima. Oni se bave uzgojem pilića i imaju svoju mesaru na jednoj beogradskoj pijaci.

Kolege Mirka Šijana, otkrili su da je on vrlo vredan i da ga često vide kako pomaže porodici Rodić.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi.

Podsetimo, Mirko Šijan, sin Goce Božinovske živi u vili u Surčinu, koja se procenjuje na 700.000 evra sa majkom, suprugom Bojanom i dvojicom sinova.

Kuća je izuzetno skupoceno opremljena i u njoj preovlađuje stilski nameštaj i pozlata, a dom je opasana velikim zidinama.



Autor: N.B.