Luka Dončić razdvojen od ćerke na njen rođendan: Podelio emotivnu poruku pa joj se obratio OVIM rečima (FOTO)

Izvor: Blic, Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Ćerka Luke Dončića danas slavi rođendan, a košarkaš se emotivnom objavom oglasio i čestitao naslednici divan dan koji zbog poslovnih obaveza neće provesti sa njom.

Naime, Luka Dončić je već dugo u ljubavi sa slovenačkom manekenkom Anamarijom Goltes. Njih dvoje su u vezi od 2016, a pre dve godine dobili su ćerkicu Gabrielu koja danas slavi rođendan.

- Srećan rođendan, moja mala princezo. Donela si najviše radosti u moj život. Volim te, mnogo mi nedostaješ i jedva čekam da te uskoro vidim, napisao je i objavio fotografiju na kojoj zajedno crtaju.

Oglasila se i supruga Luke Dončića i objavila fotografiju svoje naslednice i čestitala rođendan.

- Srećan rođendan moja mala istražiteljko. Neka te svakog jutra probudi radost života hrabrost za nove izazove i osmeh koji ulepšava svet, napisala je.

Inače, Luka i njegova izabranica su godinama u ljubavi, upoznali su se kada je ona imala 12 godine.

- Osvojio me je mladalačkom i razigranom energijom. Za mene je u to vreme bilo nešto novo, sveže... Kad smo se upoznali imala sam 12 ili 13 godina, bio je manji od mene, pa mogu reći da mi visina i mišićavo telo nisu toliko bitni. Luka je jednostavno zanimljiva osoba i još uvek ima sve to što me je još tada privuklo kod njega - rekla je tada devojka koja je podarila Dončiću naslednicu.

Autor: N.B.

