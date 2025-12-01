Stigao ajvar sa Kosova: Milan Vasić pokazao kakv je poklon dobio njegov si od babe i dete, kometari pljušte (FOTO)

Glumac Milan Vasić pre nekoliko meseci postao je otac sina Despota, kog je dobio sa svojom partnerkom Majom, a sada svaki trenutak sa sinom koji provede, objavljuje na mrežama.

Tako je bilo i sada kada je stigla domaća zimnica, a u pitanju je bio ajvar koji su poslali baba i deda za unuka.

Glumac je napisao kratku poruku uz sliku, te su mnogi u komentarima hvalili da je sjajno što se jede samo domaće.

- Direktno sa Kosova i Metohije, mama i tata - napisao je glumac u opisu slike, a pratioci su nastavljali:

- Svaka tebi čast! To je patriotizam, dece najviše kad su mala treba da jedu domaće i zdravo - bio je samo jedan od komentara.

Inače, Milan je nedavno sve raznežio kada je objavio snimak na kom se vidi kako mu supruga javlja da je u drugom stanju.

- Na današnji dan 2024 mi je supruga javila da je trudna, pa evo kako sam reagovao! S obzirom da sam odmah počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio joj slušalicu. Pita je majka “šta kaže zet”, a Maja joj kaže “spustio mi slušalicu" Ali znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio.Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu - rekao je glumac.



Autor: N.B.