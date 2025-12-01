AKTUELNO

Pink.rs saznaje: Ćerka Dragana Stojkovića Bosanca izgubila bebu

Tužne vesti u domu pevačice!

Nedavno je u medijima odjeknula vest da je pevačica Aleksandra Stojković Džinda, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca u blagoslovenom stanju, međutim kako Pink.rs nezvanično saznaje, Džidža je imala spontani pobačaj, te je izgubila bebu.

Bosanac se danas pojavio na snimanju muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" vidno utučen zbog toga.

On je pre par nedelja otkrio da njegova ćerka baš loše podnosi trudnoću.

Pre nekoliko nedelja, Bosanac je govorio o ćerkinoj trudnoći i tada naveo da ona ne podnosi najbolje drugo stanje.

- Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro. Rano je još da se priča na tu temu - rekao je on.

Na pitanje da li viđa ćerku, Bosanac je rekao:

- Pa viđam, što ne viđam. Ja sam babaroga na drugom mestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja.

Autor: N.B.

