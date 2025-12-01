PINK.RS PAPARACO: Naša pevačica (79) se popela na drvo od 5 metara visine da bere voće (VIDEO)

Neočekivano!

Pevačica Vera Matović, poznata po svom dugogodišnjem angažmanu na estradi, vlasnica je jedne od najskupljih kuća na domaćoj javnoj sceni, procenjene na oko 3,8 miliona evra.

Njen luksuzni dom nalazi se u elitnom beogradskom naselju Dedinje, a kako je više puta isticala, Vera sama uređuje svoj dom i dvorište, posvećujući im mnogo pažnje i ljubavi.

Naš paparaco zatekao je pevačicu, koja ima 79 godina, u njenom dvorištu dok je brala voće. Iako na prvi pogled scena deluje svakodnevno, pažnju je privukla jedna scena.

Naime, Vera se popela na merdevine naslonjene na drvo visine preko pet metara kako bi dohvatila zrele plodove na vrhu krošnje.

Iako mnogi u njenim godinama biraju mirnije aktivnosti, Vera Matović pokazala je da godine nisu prepreka za aktivan život te je i na ovaj način pokazala koliko je posvećena svom domu.

Autor: N.B.