Prvo pojavljivanje Bosanca nakon što je Džidža izgubila bebu: Vidno utučen stigao na snimanje Pinkovih zvezda

Vest da je pevačica Aleksandra Stojković Džidža, ćerka Dragana Stojkovića Bosanca, nedavno ostala u drugom stanju obradovala je mnoge, međutim prema saznanjima, pevačica je doživela spontani pobačaj i izgubila bebu.

Dragan Stojković Bosanac danas se pojavio na snimanju muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde su ga prisutni primetili vidno potištenog i utučnog, a razlog je upravo to što se dogodino njegovoj ćerki.

Podsetimo, Bosanac je pre samo nekoliko nedelja govorio o Aleksandrinoj trudnoći i tada otkrio da joj drugo stanje teško pada.

– Džidža je dobro. Ne podnosi baš sjajno trudnoću, ali biće dobro. Rano je još da se priča na tu temu – rekao je tada.

Na pitanje da li se viđaju i kako teče trudnoća, Bosanac je dodao:

– Pa viđam je, što ne viđam. Ja sam babaroga na drugom mestu. Ne znam šta da kažem za trudnoću, nešto ima, ne znam. Videćemo do kraja.

Nažalost, ispostavilo se da se trudnoća nije razvijala kako treba, te je mlada pevačica izgubila bebu, što je duboko pogodilo i nju i njenu porodicu.

Autor: N.B.