Totalno se slomio: Emocije savladale Ognjena Amidžića, sve zbog ove osobe

Voditelj i muzičar Ognjen Amidžić podelio je svoje emocije nakon nastupa na koncertu Emine Jahović, te se setio pokojnog kolege Marinka Madžgalja.

Izvođenje pesme "La Gitana" bez njegovog dugogodišnjeg prijatelja i kolege Marinka bilo je za njega posebno dirljivo, te je o svemu rešio da progovori za medije.

- Super je bilo na koncertu kod Emine. Vratila su mi se sećanja, falio mi je Marinko na sceni. Prvi put sam izvodio tu pesmu bez njega.

Baš sam prokomentarisao da sam se vratio na scenu posle skoro 20 godina. Šalio sam se da me je zvala jer se drugi nisu odazvali. Zvala me je i za drugi koncert, ali ja nisam mogao jer sam imao emisiju - ispričao je Amidžić.

Ognjen je potom govorio i o situacije Emine i Saše Kovačevića, kao i o činjenici da se ne druže kao nekada.

- Saša mi nije ništa više rekao, od onoga što ste čuli u emisiji, ali ja mislim da to nije ništa ozbiljno - rekao je voditelj, koji se skoro vratio sa zasluženog odmora na Zlatiboru.

