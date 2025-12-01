On živi na tom lažnom patriotizmu: Karleuša urnisala Tompsona zbog nacionalističkih izjava, pa demolirala koleginice: Pevačice koje sebi dozvole da im likovi lepe novčanice na znojava tela...

Naša pop pevačica Jelena Karleuša, oštro je reagovala na nacionalističke izjave hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona.

Naime, članica žirija "Pinkovih zvezda" i pop pevačica Jelena Karleuša nije štedela reči kada je ova tema u pitanju, već je javno urnisala Tompsona.

- To je podgrevanje niskih strasti i jeftinih poena, on on toga živi na tom, nazovi, šovinizmu, lažnom patriotizmu. Pevači ne treba na koncertima ne treba da se bave politikom. Ok je imati svoje mišljenje, ali ne na koncertima - izjavila je Karleuša, te se tako osvrnula na drame koje su obeležile protekli vikend, a reč je o zadržavanju njenih kolega na aerodromu, ali se osvrnula i na one koji su čak i privođeni zbog radnih dozvola:

- Baš mi je žao, meni je baš simpatična Džejla, baš mi je žao, to sam isto čula. Ajde da budem brutalno iskrena, s jedne strane naravno da sam na strani kolega i uvek ću biti na strani kolega, naš hleb je krvav i tako dalje... Ali, apelujem na moje kolege i sve ljude iz šou-biznisa koji se bave organizacijom koncerata da upravo kolege pevače ne dovode u takve situacije. Naš posao mora da se podigne na jedan viši nivo, mi ne treba da budemo nekakve "pevaljke" koje idu na crno da zarađuju i to nismo, mi smo zapravo velike zvezde. Ja za sebe mislim da sam velika zvezda, meni se nikad tako nešto nije desilo, zato što velika zvezda se između ostalog poštuje tako što su svi papiri i sve dozvole obezbeđene. Ja ne idem dok mi se to ne obezbedi, ne obeća, ne pokaže, to je poštovanje mene kao zvezde i moje publike - bila je oštra Jelena Karleuša i nastavila:

Decenijama pevači idu po regionu i po Evropi, pevaju na crno, ne plaćaju porez i onda dožive nekakav šok kad se desi ovo što se desi. Kažem, uvek ću biti na strani pevača, ali organizatori koji ne poštuju pevače i tretiraju ih kao "radnu stoku", moraju da promene stav, a to će se promeniti samo kada svi mi pevači stanemo uz mene, koja to tražim i zahtevam.

Kako je istakla, pevačice koje sebi dozvole da im, kako kažem, svakakvi likovi lepe novčanice na tela, nisu zvezde.

- Smatram da pevačice koje žele da budu zvezde, a onda idu po svadbama na kojim im svakakvi likovi lepe novčanice na znojava tela, po dekolteu, kad im bacaju novac da se one sagnu da uzmu, to ne rade zvezde. Zvezda nikada neće pevati na svadbi da joj neko pruži keš u ruke, to je degradiranje jedne žene, degradiranje jednog muškarac, drgradiranje jednog profesionalca. Nikada u životu nisam uzela keš od nekog iz publike, jer je za mene to ponižavanja. Ponižavanje je za mene da odem negde, a da mi neko nije obezbedio radnu dozvolu. To je sve ponižavanje moje branše, a ja opet apelujem na pevače da budu zvezde, da drže do sebe, da ne idu sa sumnjivim organizatorima da pevaju, jer će se upravo dešavati ovo što se dešava, a ja to ne želim - istakla je Jelena Karleuša i još dodala:

Ne možes da glumiš zvezdu i pevaš koncerte, a sutradan pevaš u nekoj rupi strepeći da policija ne upadne i uhapse te kao "rumunsku šanerku", ili da pevaš koncerte i glumiš zvezdu, a da pružiš ruku za 20 evra. Ja takvoj estradi ne pripadam.

Autor: Nikola Žugić