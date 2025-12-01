Bizarno! Naša starleta otkrićem šokirala javnost: Tražio mi je da mu prodam svoju...

"Skandal majstor" i bivša teniserka, Onlifens zvezda, Tamara Bojanić, neretko šokira javnost novim otkrićima, a sada su se svi zaprepasili kada je priznala kakav bizaran zahtev je imala od jednog pretplatnika na gorepomenutoj mreži.

Tamara Bojanić, crnogorska Onlifens zvezda, probila se u žižu intresovanja nakon što je javno obelodanila da je počela da snima za ovu, jako popularnu, mrežu za odrasle, na kojoj je počela basnoslovno da zarađuje, s obzirom na to da ova aplikacija funkcioniše po principu pretplate.

Naime, Tamara je poznata i kao hodajuća intriga, a sada je sve šokirala kada je otkrila da joj je jedan pretplatnik tražio da mokri u teglu i to da joj pošalje, što je on, kako je i navela, platio.

- Bilo ih je mnogo, ali evo, ovaj je možda najbizarniji. Jedan klijent je tražio da se ispi*kim u teglu i da mu to pošaljem poštom. Ne znam šta je radio sa tom teglom, ne interesuje me, mene zanimaju samo pare - izjavila je ona u Cringe show, dodajući da do sada nije imala loših iskustava zbog svog angažmana na platformi, a kako je istakla, od ove platforme zaradi oko 30.000 dolara samo od smelijih fotografija.

Takođe, Tamara je gostovala u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikole Žugića, gde je otkrila do kakvih zahteva je još dolazilo od strane pretplatnika, te je i tada šokirala sve priznavši da je jedan od nje tražio da mu proda nošene tanga gaćice.

- Koja je najbizarnija ponuda koju si dobila na Onlifensu - pitao je voditelj.

- Šta znam, stalno neko nešto traži (smeh). Da prodam svoje gaćice za 10.000 dolara...Pa jesam. Da, tanga gaće, ali nošene - rekla je Tamara, a o čemu je još govorila, pogledajte u nastavku:

Podsetimo, Tamara je jedno vreme bila u žiži javnosti, kada je otkrila da ju je bivši dečko pretukao. Naime, ona je tada objavila video snimak kako tera iz stana svog dečka, a pojavljuje se u snimku krvavih usana, dok ga uplakana izbacuje iz stana. Ono što je prethodilo ovome, jeste njeno javno raskrinkavanje njenog bivšeg dečka, kada je objavila da joj navodno duguje 20.000 evra.

Autor: Nikola Žugić