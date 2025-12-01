AKTUELNO

Ako nisam pevač, mogu da ti budem nešto drugo: Desingerica oštro uzvratio Katarini Grujić na prozivke

Pevačica Katarina Grujić komentarisala je pojedine kolege i tom prilikom je pomenula Dragomira Despića Desingericu, za kog tvrdi da nije pevač u njenoj konkurenciji.

Naime, reper Dragomir Despić Desingerica je sada rešio da joj uzvrati, te je objasnio da je on ipak kompetentan i kao performer, i kao muzičar da Kaći stane na crtu.

- Nisam, ja sam tata! Ja rađam, porađam! Ja pravim muziku! Možeš da biraš da ti budem tekstopisac, producent, da li hoćeš da ti radim aranžman, da ti budem tata, ako ti nisam pevač, mogu da ti budem nešto drugo - objasnio je reper za Republiku.

Otkrio šta se dešava iza kulisa

Inače, Desingerica je otvoreno govorio o tome kako se žiri slaže u pauzama na snimanju, te je otkrio da nije sve uvek kako izgleda preko kamere.

- Ne dajem povod da se prave razne gluposti, iako imam mnogo energije.

Što se vernosti tiče, uvek sam veran jer sam oženjen. Što se tiče našeg odnosa u žiriju, to je malo bolesno. Eto tako funkcionišemo.

Mi ne glumimo dole, sve što se desi je tako. Ne bih nikada bio deo nečega što je dogovoreno. Kad se dese nesuglasice, to može brzo da preraste u svađu, ali bitno je da se sve to reši. Bilo je situacija gde se napuštao studio - rekao je Despić nedavno za Blic.

