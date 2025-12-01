Držali su nas gladne i zatvorene, bili smo u nehumanim uslovima: Nakon što je 32 sata bila zarobljena na aerodromu, oglasila se Barbara, otkrila šta se desilo, pa zapretila: Angažovala sam advokate, vidimo se na sudu (VIDEO)

Naši pevači Barbara Bobak i Sloba Radanović, rano jutros sleteli su u Beograd, nakon što su 32 sata proveli zatvoreni na aerodromu u Švedskoj iz nepoznatih razloga, a sada se oglasila Barbara i otkrila šta se zapravo dešavalo!

Naša pevačica Barbara Bobak našla se u nimalo zavidnoj situaciji, zajedno sa svojim kolegom, pevačem Slobom Radanovićem i njihovim saradnicima, kada su na aerodromu u Švedskoj krenuli da se vrate u Srbiju, ostali zatvoreni čak 32 sata, o čemu bruje domaći mediji.

Naime, pevačima niko od službenih lica nije dao ni pismeno ni usmeno obrazloženje o razlogu zadržavanja, te su čak, kako su i sami naveli u oglašavanjima za društvenu mrežu instagram, boravili u nehumanim uslovima, bez hrane i vode i bez mogućnosti da iste kupe, već samo zatvoreni.

Sada se ponovo oglasila Barbara, koja je otkrila mnoge detalje ovog slučaja, ističući da su ljudi sa aerodroma koji su ih zatvorili, baratali pogrešnim informacijama, te i da će pravdu potražiti na sudu.

- Izmislili su razloge, u suštini, baratali su pogrešnim informacijama, jer su oni naveli da je moja firma transportna firma jer su to videli na Guglu, nisu pogledali APR, mi smo promenili delatnost moje firme pre dve godine. Onda dalje, naveli su firmu koju su videli na instagramu da je reklamirala nastup, da nas je ona angažovala, ta firma ne postoji, koriste samo stranicu za reklamiranje nastupa. Dupla greška s njihove strane, ali smo mi ispaštali najviše od svih - rekla je Barbara, a onda je dodala:

Intresantno iskustvo, još uvek mi nije smešno, biće mi smešno verovatno u nekom momentu, sada još uvek nije! Ja kontaktiram advokate prvernstveno jer smo bili u toliko nehumanim uslovima. I kada neko napravi neki katastrofa prestup, da vozi u alkoholisanom stanju ili bilo šta, pa majku mu dobiješ bar parče hleba i neku salamu, držali su nas tamo gladne zatvorene, to baš nije ljudski i nije fer. Ne mogu da verujem da se u 2025. godini ovo dešava, pričali su sa nama kao da smo nekako niža rasa, kao da smo životinje, ja bih to mogla da nazovem i vrstom nacizma. Vidimo se na sudu, pa ćemo videti! Ja sam kontaktirala advokata, kontaktiraćemo advokata u Švedskoj, dostavićemo svu potrebnu dokumentaciju, već smo deo dostavili, pa ćemo videti.

Autor: Nikola Žugić