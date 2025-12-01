Otkazan nastup Nikole Rokvića u Hrvatskoj: Evo šta se navodi kao razlog

Pevač Nikola Rokvić trebalo je da održi nastup 6. decembra u Splitu, u Hrvatskoj, ali do toga ipak neće doći.

Kako je otkrio, navodno je došlo do problema sa papirologijom.

- Nažalost, zbog neispunjavanja odredbi ugovora, nastup je otkazan. Vidimo se u Splitu nekom drugom prilikom - napisao je Nikola Rokvić na Instagramu.

"Ta slika koju ostavlja u javnosti je..."

Komšije manekenke Bojane Barović i pevača Nikole Rokvića nedavno su progovorile o poznatom paru.

Komšije ističu da je Nikola uvek ljubazan kada ih sretne i da je isti i pred kamerama i kada se one ugase.

- Iako na Instagramu ljudi uglavnom nisu kao u privatnom životu, Nikola to zapravo jeste. Ta slika koju ostavlja u javnosti je identična onome kakav je među susedima. Kada smo čitali da je hteo da se zamonaši, zapravo smo navijali za to jer on je tako blage naravi da pripada tom svetu. Znam da bi to bilo teško zbog porodice ali eto, sebično smo razmišljali naglas. Mi njega kada sretnemo u prolazu i razmenimo par rečenica, prosto vam dan lepo krene - rekao je bračni par iz komšiluka.

Komšije kažu da su i Nikola i njegov brat Marko lepo vaspitani, te da je to zasluga majke Slavice.

- Marinko je bio drugačiji, radio je puno i bio posvećen karijeri. Slavica je uvek bila stub kuće i toliko je lepo vaspitala Nikolu i Marka, da bi trebalo knjigu da napiše pa svi da tako vaspitaju decu. Nikolu često vidim kako šeta decu, daje im da jedu, igra se sa njima a na licu mu se vidi umor. Njegova uloga oca ne trpi zbog karijere. Viđamo celu porodicu i na liturgijama u crkvi, mada su oni mnogo češće posetioci manastira. Bojana mu je velika podrška. On ju je uveo u veru i sada su porodično vrlo pobožni - rekla je komšinica Danijela.

- Oni iz zgrade izlaze u svoje dvorište koje je malo, ali funkcionalno. Uvek ćete ih videti kako sa mališanima šetaju bosi po travi, sade i zalivaju cveće. Deca su im uključena u sve aktivnosti, a Bojana izgleda bolje nego ikad. Ona je od onih žena koje sve postižu. Mislim da nemaju dadilje, niti bilo kakvu vrstu pomoći u kući osim žene koja s vremena na vreme dođi da čisti - objasnila je jedna od komšinica.

Autor: Nikola Žugić