Sram je bilo, kakva je ta fora?! Karleuša raspalila po Bekvalčevoj: Ne znam koji je njoj đavo

Pevačice Nataša Bekvalac i Jelena Karleuša bile su bliske, a potom je prijateljstvo puklo. Bekvalčeva je nedavno snimila i objavila pesmu koja je bila napisana za Karleušu, što je podiglo prašinu u javnosti, ali njihov odnos, kako se potom saznalo, zahladneo je mnogo pre.

Nedavno je Nataša Bekvalac rekla da ju je Karleuša povredila, a potom odbila da otkrije zbog čega. Sada se pop diva osvrnula na Bekvalčev potez, te revoltirana raspalila rafal po kolegenici i bivšoj prijateljici.

- Sram je bilo, kakva je ta fora? Prvo priča da sam je povredila, a kad je pitam čime, nema komentar. Ja ne volim takve ljude, ne znam koji je njoj đavo. Uvek sam neko ko govori iskreno. Čime sam te povredila, šta je problem? Ako nećeš da komentarišeš, onda ćuti. Ja sam samo reagovala na njene prozivke - rekla je Jelena Karleuša pred našim kamerama, pa dodala:

Moram da se nadovežem. Šta se dešava sa svim pevačima koji me stalno prozivaju, a onda kada ih pitam u čemu je problem ili kada im odgovorim, onda je smak sveta. Kakav smak sveta, u čemu je problem? Zašto stalno pominjene moje ime, a kad uzvratim, onda kuku lele. Nemojte da me dirate! Morate da poštujete moje ime i da ne skupljate jeftine klikove i lajkove. Ja ću se braniti uvek. Ne volim nepravdu i niske udarce i dosta više. Samo neka prestanu da me pominju i ja ću prestati time da se bavim.

Autor: Nikola Žugić