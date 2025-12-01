Ivana Peters zanemela na pitanje o Karleuši: Slegla ramenima i jedno izustila, a onda se umešao njen tim

Pevačica Ivana Peters, koja je članica sastava Tap 011 i Negativ, nakon duge karijere po bendovima, rešila je da započne i solo karijeru.

Ona se medijima predstavila novim autorskim projektom "Moja stvar", koji će predstaviti na koncertu 2. decembra u Beogradu. Ivana Peters je tom prilikom progovorila o podršci kolega.

- Ovo je nešto što je samo moje i što su me, bukvalno, naterali da uradim. Podršku su mi dali i članovi oba benda - rekla je ona za okupljene medije.

Između ostalog, novinari su upitali Ivanu Peters i da li je rešila nesuglasice sa njenom bivšom saradnicom Jelenom Karleušom. Pevačica je samo slegla ramenima, a na pitanje da li su se čule, ona je rekla:

- Ne, nemam pojma - kazala je Ivana Peters, nakon čega je njen tim prekinuo odgovor.

Podsetimo, letos se oglasila Jelena Karleuša, koja nije krila razočaranje u svoju bivšu saradnicu. Pop diva je na mreži X podelila privatnu prepisku s Ivanom, koja je na Instagramu lajkovala objavu u kojoj se pozivalo na gašenje Jeleninog profila na pomenutoj platformi.

"Branku je vraćen nalog. Uskoro će biti i meni. Prijavljuju bednici koji ratuju protiv Instagrama. Ali ovo go*no koje lajkuje… to go*no se sa đubrišta vratiti neće", napisala je Karleuša na društvenoj mreži X, uz poruku upućenu pevačici:

"Jel ti ovo lajkuješ ovakve objave?! E bednice bedna, zato i jesi tu gde jesi", glasila je poruka Karleuše upućene Ivani.

"C, c, c... ", glasio je odgovor za koji se pretpostavlja da je Ivanin, na šta je dobila samo jedno glasno "mrš" od Jelene Karleuše.

Autor: Nikola Žugić