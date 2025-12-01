AKTUELNO

Domaći

JELKA DO PLAFONA I OGROMAN DEDA MRAZ! Goca Tržan objavila slike iz luksuznog doma (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Goca Tržan sa suprugom Rašom i ćerkom živi u luksuznoj kući u Beogradu.

Goca Tržan je sada na mrežama podelila fotografiju iz njihovog doma i pokazala da kod njih već vlada praznična euforija. Goca je snimila veliku jelku koja je smeštena u ugao sobe, a kako možemo videti, ove godine dominiraju ukrasi zlatnih tonova.

Tu je bila i velika figura Deda Mraza, a na vrhu jelke je velika zvezda.

Foto: Instagram.com

"Mi spremni", napisala je pevačica kratko.

Sedma godina je bila turbulentna

Podsetimo, Goca je nedavno govorila o braku sa 14 godina mlađim Rašom.

- Mi smo već petnaesta godina zajedno, trudimo se da se ne odvajamo, sve radimo zajedno, i ja njega bodrim. Mislim da je izuzetno bitno za parove koji su dugo zajedno da se dive jedno drugom. Nama je sedma godina bila dosta teška, turbulentna. Život je nepredvidiv, dovoljno je iznenadna smrt nekoga ili bilo šta. Nama je korona došla u trenutku kad smo imali i kredit za stan, mi smo svašta pregurali zajedno. Ali prave parove teške situacije samo zbliže, ne razdvoje ih - rekla je ona za "Premijeru" tada.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

#Goca Tržan

#Jelka

#Raša Novaković

#novogodišnja jelka

#pevačica

