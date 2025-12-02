AKTUELNO

ZORICA BRUNCLIK U ČUDU! Nakon što je Nada Topčagić prozvala i otkrila ŠTA JOJ ZAMERA, poručuje: Ma, ljudi...

Pevačica Zorica Brunclik došla je na snimanje nove epizode "Pinkovih zvezda" sa unukom i ćerkom.

Pred početak snimanja, pevačica Zorica Brunclik odgovorila je na samo jedno pitanje novinara, koje se ticalo nedavnih prozivki Nade Topčagić.

Zorica Brunclik je žurila, pa se uputila ka šminkernici kad je čula pitanje o Nadi.

- Ma, ljudi moji, gde vi to vidite? Nisam videla, kad budem videla odgovoriću vam - začudila se pevačica, prenosi "Informer".

Podsetimo, Nada je juče gostovala u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", kada je otkrila da ju je Zorica razočarala.

- Ja sam mnogo volela Zoricu i dalje je voli, ali mi nije jasno šta se sa njom desilo. Iskreno mene ona ne pominje, ali razočarala me je što me nije pozvala na svoju svadbu. Ona je bila začetnik nove muzike, unela je nešto novo, ja je mnogo volim, ali mi je jako krivo što me nije zvala. - rekla je Nada.

