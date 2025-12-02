Desio mi se prvi svesni anksiozni napad: Princ od Vranje je potražio pomoć stručnjaka: Imao sam utisak, ju čoveče, pa možda ću umreti sad

Princ od Vranje gost je bio jedne emisje, u kojoj je otvoreno govorio o tome kada mu se dogodio prvi svesni anksiozni napad, kao i da je potražio pomoć stručnjaka.

Stefan Zdravković poznat kao Princ od Vranje u srednjoj školi imao je određene psihopatološke fenomene koje je baš intenzivno doživeo. Princ od Vranje nije se stideo da kaže šta mu se dešava i da potraži pomoć stručnjaka.

- Naravno, ja smatram da je to, danas naročito, potrebno svakoj osobi. Toliko informacija koje se neisprocesuiraju, koje rađaju svakakve emocije, odnosi koji vrlo često se prekidaju i ide se stranputicom ili se samo nađe lakši put da se skloni, i tako dalje. Vrlo malo se ljudi suočavaju sa svim tim sa čim se suštinski iznutra suočavaju, a kriju. Tako da sam ja imao, recimo, 15 godina, kada mi se desio prvi svesni anksiozni napad. Prosto nisam bio u potpunosti svoj, bio sam vrlo razdražljiv. Odjednom mi se sad... to se nekako promenilo - kaže otvoreno Princ od Vranje.

U tom trenutku on nije znao da mu se dešava anksiozni napad.

- Ne. Ideju nisam imao u tom momentu šta se dešava. Ja sam isto imao utisak, ju čoveče, pa možda ću umreti sad, ne znam šta se dešava. Potpuno je stran osećaj kada se po prvi put desi. Ja imam petnaest godina u tom trenutku, dete, niko u mom okruženju nije, naročito tada, ni na kraj pameti, ne zna šta je to - kaže Princ od Vranje i objašnjava u kojim okolnostima se to dogodilo:

- Nešto smo igrali fudbal i... u pauzi, ja se sećam samo da sam ustao.

Profesorku je zanimalo i da li je bila bitna ta utakmica za njega na šta je sa osmehom odgovorio:

- Svaka je bila bitna.

Stefan kaže da je u jednom trenutku počeo da oseća neki iracionalan strah.

- Ja sam ustajem u jednom trenutku i u jednom momentu ja počinjem da osećam neki iracionalan strah. Nemir. I... sećam se da sam otišao kući i da sam se majci obratio. Rekao sam joj sve kako jeste, sutradan sam već otišao na prvu terapiju u životu - priča Princ od Vranje.

Razgovor sa terapeutom

Prvi razgovor sa terapeutom mu je, kako kaže, prijao.

- Negde mi je prijalo i nadao sam se da će znati da mi kaže šta mi je. Zato što u tom momentu ja nisam imao pojma šta mi se dešava. I onako sedim isto kao sada sa Vama i gledam i onako... Molim Vas, recite mi šta mi je, šta se dešava, je l' će ovo proći, je l' neće ovo da traje zauvek - kaže iskreno Princ od Vranje.

Stefan se prisetio odlaska na terapiju i u čemu mu je pomogla.

- I suštinski, ono što se sećam sa te terapije, mislim da sam otišao na jednu, jeste da mi je pomogla da struktuiram, da napravim strukturu i organizaciju vremena bolje, da učim, recimo, pola sata, petnaest minuta, imam pauzu, pa četrdeset minuta, pa sat vremena, da prosto popunim dan, verovatno da ne razmišljam o svim tim stvarima i da negde ne produbljujem stvari koje mogu samo da me vode dublje u ponor. I onda je negde postepeno to prošlo, ali je meni to toliko značilo kad pogledam iz današnje perspektive, zato što me je pripremilo bolje nego bilo čiji savet za stvari. Sve ono kroz šta sam prošao i kad vidim da neko potencijalno pati i da se muči s tim stvarima, zbog toga otvoreno i volim da pričam o tome, zato što ne volim da ljudi prolaze kroz to, jer em nisu sami em, nažalost, danas mislim da je to normalna stvar - kaže Princ od Vranje.

Autor: Nikola Žugić