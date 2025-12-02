AKTUELNO

Domaći

Nikada ne bih bila s muškarcem koji ima platu 2.000 evra: Tamara zarađuje bogatstvo na sajtu za odrasle, sad šokirala priznanjem

Foto: Pink.rs

Tamara Bojanić, nekada je bila mlada nada tenisa, a danas zarađuje od slika i snimaka na sajtu za odrasle.

Tamara Bojanić je sada šokirala sve kada je otkrila šta njen dečko mora da ima da bi bila sa njim. Tamara kaže da ne pristaje na momka koji zarađuje manje od 2.000 evra mesečno.

- Bila sam pre i nikad više. Sad samo tražim bogate, jer i ja imam para - rekla je Tamara, a na pitanje voditelja "a šta ako je dobar, zgodan, lep"... odgovorila je:

Foto: Instagram.com

- Koga boli uvo u današnje vreme ko kako izgleda - rekla je na tiktok kanalu "trajkomusic".

Prodala teglu sa svojim urinom

Ljudi od nje na sajtu za odrasle imaju razne zahteve.

- Bilo ih je mnogo, ali evo, ovaj je možda najbizarniji. Jedan klijent je tražio da se ispi*kim u teglu i da mu to pošaljem poštom. Ne znam šta je radio sa tom teglom, ne interesuje me, mene zanimaju samo pare - izjavila je ona u Cringe show, dodajući da do sada nije imala loših iskustava zbog svog angažmana na platformi.

Inače, ona je rekla kako na sajtu za odrasle zarađuje 30. 000 evra mesečno.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

